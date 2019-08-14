https://static.news.ru/photo/d87637e8-be73-11e9-a237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бесплатные детские коляски появились в столичном аэропорту Домодедово. Пока что они доступны пассажирам, которые вылетают за границу. В дальнейшем воспользоваться услугой смогут и пассажиры внутренних рейсов.

Коляски рассчитаны на детей до трёх лет. Как заявили в пресс-службе воздушной гавани, предпочтение было отдано моделям, которые максимально просты в использовании, но при этом безопасны для малышей.

Помимо этого, пассажиров с детьми и беременных женщин будут пропускать вне очереди для оформления предполетных формальностей: от входного досмотра до паспортного контроля. В здании аэровокзала также круглосуточно работают шесть игровых комнат и боле 20 пунктов пеленания и гигиены.

С начала 2019 года юными пассажирами в аэропорту Домодедово стали уже более 1,4 млн детей.

В июне, как писал News.ru, сервис платной почасовой аренды детских колясок появился в московском парке Коломенское. В дальнейшем услугу предполагается внедрить в других парках и в торговых центрах.