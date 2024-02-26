Кардиолог раскрыл, кому грозят тромбы во время перелетов и переездов Кардиолог Видяскин: тромбы во время перелетов грозят пожилым и людям с ожирением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Образование тромбов во время длительных перелетов или переездов грозит в первую очередь пожилым, беременным, а также людям с ожирением, рассказал NEWS.ru кардиолог Игорь Видяскин. Он подчеркнул, что в группе риска находятся пациенты с варикозным расширением вен, тромбозом глубоких вен и онкологическими заболеваниями.

Повышают риск развития тромбоза глубоких вен во время длительных перелетов или переездов: пожилой возраст, заболевания свертывающей системы крови, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбоз глубоких вен в анамнезе, онкология, травмы или хирургические вмешательства, ожирение, беременность, — добавил Видяскин.

По его словам, во время длительного перелета или переезда, когда сидячая поза сохраняется часами, тромбы могут образоваться у абсолютно здорового человека. Эксперт отметил, что иногда пассажиры, чтобы лишний раз не ходить в туалет на борту самолета, пьют мало жидкости, но могут не отказаться от предлагаемого в бизнес-классе алкоголя, который обладает мочегонным эффектом. Это приводит к выведению жидкости из организма и способствует тромбообразованию.

Ранее терапевт Видяскин объяснил NEWS.ru, что взрослые переносят ветрянку тяжелее детей из-за особенностей формирования иммунитета. По словам врача, в раннем возрасте защитная система организма еще не сформировалась, поэтому ребенок чаще болеет, но легче справляется с болезнью.