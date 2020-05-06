Уже больше месяца во многих регионах России действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только по уважительным причинам, которые сводятся к посещению продуктового магазина и выносу мусора. Снятие карантина жители страны ждут перед каждым выступлением Владимира Путина. Но президент вновь разочаровывает россиян, продлевая ограничительные меры. Психологи отмечают, что любые неоправданные ожидания губительны для человеческой психики. При этом научные исследования указывают на вредный для психики синдром выученной беспомощности, который приобретается из-за воздействия подобных негативных факторов.

Первоначально карантинные мероприятия в России ввели на неделю. На первых порах многие думали, что находиться в четырёх стенах долго не придётся. Неприятным сюрпризом стало продление режима самоизоляции до 30 апреля, а потом и до 12 мая. Люди устали сидеть дома, ждут выхода на работу и возобновления привычного уровня заработка.

Но власти не спешат пускать жизнь в России в привычное русло. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что карантинные мероприятия в Москве и после 12 мая ослаблены не будут. В регионах может быть реализован другой сценарий. Президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов и членами правительства отметил, что в субъектах РФ ситуация с COVID-19 складывается по-разному. Где-то необходимо сохранить жесткие меры, а где-то смягчить. Но, скорее всего, большинство регионов также сохранят ранее введённые меры.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полностью снять ограничения из-за распространения коронавируса в стране получится не ранее начала лета, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, Большинство регионов России еще не приблизились к «пику» роста заболеваемости.

Дальнейшее продление карантина может обернуться опасными последствиями. В России может начаться волна смертей, в том числе самоубийств, рассказала в беседе с NEWS.ru кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова.

Она привела в пример два недавних случая летального исхода своих клиентов, которые спровоцировала всеобщая изоляция. В первом от передозировки наркотиков скончался 16-летний парень, во втором — мужчина в возрасте 80 лет свел счёты с жизнью под влиянием плохих новостей из телевизора.

Механизм простой. Любая неизвестность всегда порождает страх. Под его влиянием человек становится агрессивным, в том числе и к себе самому, объясняет психолог. Необязательно он совершит самоубийство, но может злоупотреблять алкоголем, мало двигаться, много есть и в целом не следить за своим здоровьем.

Движение — это жизнь. Закрыв людей в квартирах, власти их медленно убивают. Лишение свободы — это самое серьёзное наказание. Если пришлось пойти на такую меру, власти должны чётко объяснить её необходимость. У нас же людей не просвещают. Многие вообще не верят в опасность вируса и серьёзность ситуации. Людмила Полянова психоаналитик, директор психологического центра «Личность» психоаналитик, директор психологического центра «Личность»

Около 10% людей, которые сегодня заперты в квартирах, могут больше оттуда не выйти, прогнозирует в беседе с NEWS.ru психолог Татьяна Ломаева. Именно таков процент граждан, предрасположенных к психическим заболеваниям — шизофрении, паранойе, обсессивно-компульсивному расстройству. Изоляция и одиночество могут обострить «спящие» заболевания. Например, пациенты склонны к паранойе, могут внушить себе, что вирус никуда не уйдет, поэтому улица — опасное место. К похожим выводам способны прийти люди с обсессивно-компульсивным расстройством.

Психолог дала несколько советов, как сохранить психическое здоровье на затянувшемся карантине. Самое главное — не строить долгосрочных планов. Максимум на день.

Долгосрочное прогнозирование — очень невротичное занятие. Каждый раз, когда его ожидания не будут выполняться, человек будет нервничать. Например, запланированный отпуск сорвётся, потому что не откроют границы. Татьяна Ломаева психолог и музыкант психолог и музыкант

Поверить в одну из теорий заговора — ещё один совет от Татьяны Ломаевой. Негативное психологическое состояние многих людей обусловлено непониманием происходящего. Если придерживаться одной из версий, которая объясняет происхождение вируса и пути его распространения, жить станет легче. Кого назначить виновным, каждый решает сам: масонов, американцев или китайцев.

Карантин может спровоцировать появление массы слабохарактерных и пессимистичных людей, которые не умеют решать проблемы.

Доцент кафедры социальной и экономической психологии Байкальского государственного университета Галина Геранюшкина в научной работе описала психологический феномен так называемой выученной беспомощности. Это «повторяющиеся и хронические затруднения процесса приспособления человека к меняющимся обстоятельствам с отказом от достижения своих целей и преодоления препятствий». Главная причина возникновения этого состояния — неконтролируемое негативное событие в прошлом, например, затяжной карантин без права выйти на улицу или на работу.