Канопацкая обжаловала результаты выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/645fe50e-e319-11ea-bf3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства было обжаловано бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Анной Канопацкой. Жалоба подана в Верховный суд республики.

Реализуя право, предоставленное мне как кандидату в президенты Республики Беларусь, продолжаю процедуру признания недействительными выборов президента, прошедших 9 августа 2020 года. Подала соответствующую жалобу в Верховный суд Республики Беларусь, — цитирует её заявление ТАСС.

По мнению Канопацкой, основаниями для признания выборов недействительными стало «грубое нарушение положений Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса». При этом она подчеркнула, что приемлет только ненасильственные законные способы политической борьбы.

Как писал NEWS.ru, ранее Канопацкая, набравшая 2% голосов избирателей, потребовала проведения в стране повторных выборов.

По её словам, сейчас очень многое решается на улицах белорусских городов, но и от происходящего в тиши переговорных кабинетов наших европейских партнёров и в залах судебных заседаний также зависит очень много. Канопацкая добавила, что душой и сердцем она с людьми на улицах Минска. Там сейчас её доверенные лица и активисты, однако сама она не может присутствовать на митингах.