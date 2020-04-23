Кандидаты наук помогут петербургским школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/0637a9d0-8617-11ea-9e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет по образованию Санкт-Петербурга совместно с Центром оценки качества образования и информационных технологий организовали для школьников города онлайн-подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

Как сообщают «Невские Новости», в проекте поучаствуют лучшие преподаватели школ и вузов Северной столицы, в том числе кандидаты наук. Учебные материалы будут транслироваться и сохраняться на YouTube.

Онлайн-подготовка стартует 27 апреля. В прямом эфире со школьниками кроме преподавателей будут также заниматься председатели и зампреды предметных комиссий. Всего запланировано 150 консультаций для учеников 11-х классов и 23 эфира для девятиклассников.

Первую консультацию в 14:00 27 апреля даст кандидат педагогических наук, заместитель председателя предметной комиссии по истории Татьяна Андреевская. Она расскажет об алгоритме выполнения заданий на ЕГЭ по своему профильному предмету. Записи всех консультаций после прямого эфира будут доступны для просмотра в любое время.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Минпросвещения РФ из-за ситуации с коронавирусом разрешило регионам самостоятельно снижать минимальную границу для получения удовлетворительной оценки на основных государственных экзаменах у девятиклассников.