Кандидата юридических наук Родину арестовали за призывы к терроризму

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Кандидат юридических наук Елена Родина по решению Тверского суда Москвы отправлена на один месяц в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о призывах к терроризму, передает ТАСС. Отмечается, что решение не вступило в силу и может быть обжаловано в установленные законом сроки. Родину обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в Сети.

Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Родиной Елены Анатольевны, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в сети «Интернет» (ст. 205.2 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 апреля 2023 года. Решение суда не обжаловано, — сообщили ТАСС в суде.

Уточняется, что женщине грозит до семи лет лишения свободы. По данным правоохранительных органов, Родина частично признала свою вину.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО. Перед заседанием персонал и посетителей суда пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании. Угроза оказалась ложной.