https://static.news.ru/photo/d54dd56e-d58c-11e9-b10a-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки намерена в 2021 году баллотироваться в Госдуму. В своём Telegram-канале она заявила, что каждое заседание депутаты вместе с ней будут «стоять в планке».

Телеведущая объяснила, почему хочет выдвинуть свою кандидатуру от Ярославской области.

Тут все просто. Я, уроженка Тбилиси, которая переехала в Москву, как никто знаю про проблемы Ярославской области, — написала Канделаки.

По её словам, ради «возможности нажимать на кнопки при голосовании» она готова отказаться от карьеры и собственного бизнеса. При этом она уверена, что у неё есть все качества, необходимые для этой работы.

Свои планы принять участие в выборах Канделаки назвала «избранием».

Ранее News.ru писал, что Канделаки отреагировала на слова украинца Олега Сенцова о «возвращении в Крым на танке». Она напомнила, что выступавшие в его поддержку, по всей видимости, ошибались, называя его не террористом, а простым режиссёром.