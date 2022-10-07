Камардину предъявили обвинение в возбуждении ненависти и призывах к насилию

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Артем Камардин

Фигуранту дела «Маяковских чтений», поэту Артему Камардину предъявили обвинение в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (п. «а» ч.2 ст. 282 УК), сообщает Telegram-канал «Сетевые свободы». Его и двоих его приятелей задержали 26 сентября.

Камардину вменяется в вину унижение достоинства группы лиц «ополченцев, которые принимали участие в военных действиях в ЛНР и ДНР», а также призывы к насилию в отношении этих лиц. Срок заключения по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Соратники поэта ранее рассказали, что того сильно избили и изнасиловали грифом от гантели в отделе Следственного комитета по Тверскому району.

Сотрудники спецназа МВД нагрянули в квартиру к Камардину днем 26 сентября, задержав его вместе с его друзьями — Александрой Поповой (она работает в аппарате муниципалитета московского района Якиманка) и Александром Менюковым. Интерес силовиков к молодому человеку был связан с его участием в уличных «Маяковских чтениях» — регулярном мероприятии, которое прошло накануне задержания на Триумфальной площади и на этот раз было объявлено «антимобилизационным».

В ходе мероприятия Камардин читал рэп, в котором выражал свое отношение к процессам в Донбассе и призывал не идти в армию. В частности, задержанный прочитал эпатажное стихотворение «Убей меня, ополченец», где обещал заниматься сексом с дочерьми ушедшего на фронт, а его «трехлетнему сыну продавать спайсы».