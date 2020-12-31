Калининградские телевизионщики обрезали лицо Путина в новогоднем обращении

https://static.news.ru/photo/35af27dc-4c2e-11eb-81cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Калининграда показали новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, в котором верхняя часть головы российского лидера оказалась обрезанной.

Зрители телеканала «Каскад» отметили, что «никогда так долго не рассматривали подбородок главы России». Жители региона также указали, что поздравление от губернатора Калининградской области Антона Алиханова было показано в нормальном качестве.

Главный редактор «Каскада» Ольга Волкова рассказала изданию «Подъём», что инцидент с Путиным был вызван техническим сбоем, виновные в котором будут наказаны. По её словам, неполадки продолжались около 40 секунд. Волкова от лица телеканала принесла извинения зрителям.

У нас старое оборудование, которое 20 лет практически не обновлялось, в связи с этим произошла такая ошибка. Перед поздравлением президента было поздравление нашего губернатора, и оно прошло в нормальном формате, а поздравление Путина в связи с этим сбоем прошло в другом формате. Мы сейчас разбираемся, как это могло быть. Все: технический директор и режиссёр, которые составляли этот эфир, будут наказаны, — сообщила главред «Каскада».

Как передавал NEWS.ru, новогоднее обращение Путина длилось шесть минут, став самым длинным из подобных выступлений в российской истории.