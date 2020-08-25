Калашников: за оборудование в домах должны отвечать газовые компании

https://static.news.ru/photo/588cdf76-e782-11ea-a825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Газовые компании должны нести ответственность за оборудование, установленное в жилых домах. Об этом заявил сенатор Сергей Калашников, комментируя взрыв на западе Москвы и в Ярославле.

Если это газовое оборудование от магистральной подачи газа, за это должны нести ответственность газовые компании, за что мы им платим такие большие деньги — и за газ, и за обслуживание, — цитирует политика РИА Новости.

В случае, если причиной подобных инцидентов становятся газовые баллоны, необходимо устанавливать в домах такие, которые имеют предохранители, пояснил сенатор. При этом он отметил, что подобные баллоны в России не производятся, их изготовлением занимаются в Белоруссии.

Сенатор добавил, что одним из решений проблемы со взрывами бытового газа могла бы стать установка во всех жилых домах электроплит. Однако пока это слишком дорого, использование газа экономически выгоднее.

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ярославле произошёл 21 августа. В результате погибли три человека и обрушилась часть конструкций здания. В Москве взрыв прогремел утром 26 августа. При этом пострадали пять человека.

Как писал NEWS.ru, первоначально предполагалось, что причиной взрыва столице стала неисправность газовой колонки. Однако в АО «Мосгаз» эту версию опровергают. В организации отметили, что проверка, проведённая на месте происшествия, не выявила сбоев в работе газовых приборов, все они целы и герметичны.