Какого числа придет пенсия в декабре за январь: ждать ли 13-ю выплату Большинство россиян получат январскую пенсию в конце декабря

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские пенсионеры в декабре могут получить двойные выплаты, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Что об этом известно?

Кто и когда получит двойные пенсии в декабре

По словам Ивановой-Швец, выплата за январь будет проиндексирована, потому что c начала 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим выплаты по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5%.

«Поскольку с 1 января увеличивается размер прожиточного минимума, соответственно, эта категория пенсионеров получит выплаты, проиндексированные на размер индексации прожиточного минимума для конкретного региона», — пояснила она.

Большинству пенсионеров выплаты приходят 3-го числа каждого месяца, однако в этот раз день выпадает на воскресенье, следовательно, пенсия перенеслась на 1 декабря. Выплата второй суммы (за январь) будет осуществляется между 25 и 29 декабря, в преддверии январских праздников. Досрочное перечисление пенсий за январь 2024 года предусмотрено для тех, у кого дата доставки обычной пенсии приходится на первую половину месяца, с 1 по 8 число.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно об индексации пенсий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что на индексацию пенсий в 2024 году в проекте российского бюджета заложено около 234 млрд рублей. При перерасчете будет учитываться официальный уровень инфляции, который за текущий год может составить от 6,5% (прогноз Центробанка) до 7,5% (прогноз Минэкономики).

Так, с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133 рубля 5 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8134 рубля 88 копеек. В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1600 рублей и составит 23 400 рублей вместо ранее планировавшихся 22 800 рублей. То есть к пенсиям в следующем году добавят всего на 600 рублей больше, чем планировали.

Напомним, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что в 2025 году начнет действовать новый порядок индексации пенсий в России — с 1 февраля пенсии будут повышать на уровень реальной инфляции в РФ, а с 1 апреля — на уровень роста реальных доходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли пенсионерам выплачена 13-я пенсия в декабре

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов в сентябре выступил с предложением выплачивать российским гражданам разовую 13-ю пенсию перед днем рождения. По его мнению, такая инициатива поможет организовать «главный праздник в жизни каждого человека».

По задумке, дополнительная выплата будет устанавливаться в том же размере, что и основные. Как предполагается, получать 13-ю пенсию смогут все категории пенсионеров, получатели страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также военных пенсий.

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru объяснил, что российским пенсионерам не стоит ждать 13-й выплаты, поскольку руководству страны может не хватить времени, чтобы принять подобное решение.

«Я думаю, вряд ли уже будет принято это решение, сошлются на целый ряд обстоятельств, начиная с того, что нет денег, а может, сошлются, что недостаточно времени для принятия решения, хотя если бы хотелось... Можно было бы принято быстро. Это не такое хитрое решение, которое требует глубокой проработки. Может быть, стоит выплачивать если не всю 13-ю пенсию, то хотя бы частичную компенсацию в виде твердой суммы для социальной справедливости», — подчеркнул Беляев.

Официальной информации о выплате 13-й пенсии в 2023 году пока не поступало.

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