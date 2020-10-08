Умеет подать себя: как вычислить коренную москвичку

На сайтах знакомств в анкетах сильной половины России всё чаще стал появляться пункт «познакомлюсь с коренной москвичкой». Если в реальной жизни спросить у мужчин о том, хотели бы они закрутить роман с такой дамой — отрицательный ответ будет редкостью. Чтобы направить парней в нужное русло и помочь им найти «ту самую» в толпе, NEWS.ru выяснил у экспертов, по каким признакам можно вычислить исконную москвичку.

Уверенная в себе

Для начала каждый желающий познакомиться с коренной жительницей столицы должен запастись терпением. Ведь на какое-то время придётся перевоплотиться в Шерлока Холмса и много наблюдать. Прежде чем заговорить с дамой мечты, её нужно вычислить в толпе. Как рассказал NEWS.ru стилист Сергей Никулин, для начала необходимо обратить внимание на то, как девушка себя преподносит.

Всё упирается в образование и культуру человека. Из этого и формируется его образ. Провинциальные люди проще относятся к своей внешности, а городские более изысканные и требовательные к себе. Поэтому коренная москвичка всегда умеет подать себя. Например, у меня есть клиентка, на которую можно мешок из-под картошки надеть, но всё равно она будет выглядеть шикарно. Я об этом говорю — определённые манеры. Сергей Никулин дизайнер одежды, стилист дизайнер одежды, стилист

Эксперт пояснил, что в таком случае стоимость одежды может указывать лишь на уровень достатка девушки. Причём насколько это будет выглядеть вычурно или элегантно, зависит только от личных вкусовых предпочтений. Так что всем известная пословица «встречают по одёжке» в таком случае плохо работает. Перед мужчинами встаёт более сложная задача — определить, как девушка ощущает себя в этой «обёртке».

Знает город и его правила

Сергей Булкин/NEWS.ru

С тем, что коренную москвичку среди других выделяет уверенность в себе, согласна и другой эксперт, культуролог Елена Александрова. И тут парням нужно смотреть в оба во время прогулок по улицам столицы. Ведь, по словам эксперта, «та самая» смотрит на Москву другими глазами.

Человек, который давно живёт в городе и любит его, хорошо в нём ориентируется и уверенно прогуливается по улицам, узнавая знакомое. Приезжая девушка всегда разглядывает всё с любопытством и изучает. Есть и характерные правила поведения для москвичей. Например, правостороннее движение. Коренной житель будет всегда стараться держаться справа. Особенно ярко это правило прослеживается в умении вести себя в метро. Елена Александрова культуролог, доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования факультета социальной психологии МГППУ культуролог, доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования факультета социальной психологии МГППУ

Так что для начала можно поинтересоваться у незнакомки, как пройти к какому-то зданию. Если для объяснения направления девушке не понадобится приложение в смартфоне, есть все шансы, что в Москве она живёт уже давно.

Иначе говорит

Все перечисленные признаки не дают стопроцентной гарантии, что девушка является коренной москвичкой. Чтобы это понять, нужно с ней заговорить. Как добавила NEWS.ru лингвист Елена Кара-Мурза, Москва — это место, где формировался литературный язык. Несмотря на то что он является эталонным для всей России, особенности в произношении у коренных жителей всё же есть.

Есть мнение, что москвичи акают. На самом деле это присуще жителям южных областей, а московское произношение икающее. Это можно проверить на двух наиболее ярких словах — «чисы» (так скажут москвичи), с редуцированным узким звуком. И «щивель» вместо щавель. Считается, что произносить «шн» вместо «чн» — это тоже чисто московское. Например, коренной житель скажет «булошная». Елена Кара-Мурза лингвист, преподаватель кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ лингвист, преподаватель кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ

Ещё одно хитрое слово, по которому можно идентифицировать коренную москвичку — дождь. По мнению лингвиста, истинная жительница столицы произнесёт его «мягко» («дожь», «дожжи»). Кстати, в целом темп её речи будет достаточно плавным.

Специалист заключила, что от перечисленных фонетических особенностей часть коренных жительниц Москвы всё же избавилась. Например, представительницы публичных профессий специально работают над своим произношением и убирают так называемый говор. Поэтому, чтобы узнать наверняка, где родилась и выросла прекрасная незнакомка, с ней всё же придётся пообщаться подольше.