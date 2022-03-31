Как СССР пытался вступить в НАТО, и почему у него это не получилось

Северо-атлантический альянс (НАТО) формально был образован в 1949 году. Но начало было положено гораздо раньше. После окончания Второй мировой приоритетом во внешней политике СССР стало упрочение контроля над Восточной Европой. Целью было формирование «стратегического буфера», который бы в случае очередной войны смог задержать армии вторжения. Это позволило бы СССР лучше подготовиться к отражению агрессии и, в теории, исключало повторение катастрофического разгрома в 1941 году. Отсюда проистекает настолько нервная реакция Москвы на выход Венгрии в 1956 году и Чехословакии в 1968 из советской зоны влияния. Это ослабляло защиту СССР на стратегически важных оборонных направлениях.

Остановить «коммунистическую экспансию»

Стратегия СССР не укрылась от бывших союзников по Антигитлеровской коалиции. 4 марта 1947 года Франция и Британия подписали союзный договор в Дюнкерке. Целью было формирование военно-политического объединения, которое бы противостояло «экспансии СССР» в Европе. По времени это совпало с ужесточением подхода США к СССР. 12 марта 1947 года президент Гарри Трумэн заявил Конгрессу, что положение Турции, которой СССР выдвинул территориальные претензии, и в Греции, где шла гражданская война между коммунистами и националистами, угрожают «национальной безопасности США». Правительство предложило направить в обе страны американских советников для улучшения их военного положения и «противодействия коммунистической экспансии».

Так рождался южный фланг обороны Европы. В будущем обе страны пополнили блок НАТО. Однако без помощи западноевропейских стран позиции США на юге Европы были уязвимы. Надо было строить военно-политический союз, способный остановить СССР.

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Образование НАТО

Франция и Британия довольно быстро поняли, что не стоит останавливаться на союзе двух государств. Чтобы он был прочнее, туда надо пригласить соседей. Примечательно, что объединение шло ровно в том же направлении, как и формирование антигерманского союза перед Первой и Второй мировыми войнами.

22 январе 1948 года Эрнест Бевин, министр иностранных дел лейбористского правительства Британии, обвинил СССР в желании подчинить коммунистическому контролю государства Восточной Европы. В связи с этим он предложил консолидировать силы Западной Европы. Уже в феврале страны Бенилюкса начали переговоры об альянсе с Францией и Британией.

Параллельно с этим США давили на Париж и Лондон, объясняя, что без хотя бы Западной Германии оборона Европы от сталинистов не возможна в принципе. Франция, понятное дело, постоянно носилась с оккупационными флешбеками. Находиться в одном союзе со вчерашними оккупантами не хотелось, но с одной стороны на нее нажимал Вашингтон, говоря об очередных траншах помощи в рамках «плана Маршалла», с другой — нудел союзный Лондон. Рядом с ними с умоляющим видом стоял Конрад Аденауэр, будущий канцлер ФРГ, который рассказывал о массовом насилии над бедными еврогерманцами со стороны «коммунистических орд».

Всё-таки в марте 1948 года Францию удалось уговорить подписать Брюссельский договор о военно-политическом союзе (Западный союз) с Британией и странами Бенилюкса. Он заключался на 50 лет, страны-подписанты обязывались оказывать друг другу военную помощь в случае нападения хоть на одного члена союза. И что самое главное, из проекта договора был исключен пункт об отражении германской агрессии. Враг находился восточнее Баварии, а не на границе Эльзаса и Лотарингии.

Берлинский кризис в марте 1948 года, который закончился блокадой Западного Берлина и началом быстрого оформления двух немецких государств в разных зонах влияния (ФРГ — в западной и ГДР — в восточной) подхлестнул оформление военно-политического союза «коллективного Запада».

В июле 1948 года США и Канада начали переговоры со странами Западного союза. Целью Вашингтона было расширение охвата потенциальных союзников в Европе, дабы эффективней сдерживать восточную «империю Зла». В их число должны был войти Дания, Норвегия и Исландия, позволяющие успешно контролировать всю северную Атлантику. Для контроля Средиземноморья предлагалось включить в число будущих членов Португалию и, по возможности, Испанию. То, что там у власти были фашистские режимы, Вашингтон не волновало – сдержать СССР было важнее. Американские базы предлагалось расположить на Азорских островах (Португалия), в Гренландии (Дания), на Шпицбергене (Норвегия) и в Исландии. С учетом Канады и Британии, весь запад и север СССР оказывался под эффективным наблюдением и контролем.

Переговоры между потенциальными членами Альянса велись до весны 1949 года. Наконец, 4 апреля было подписан Вашингтонский договор об образовании Организации Североатлантического договора.

Перед организацией стояли три цели. Во-первых, увеличить вооруженные силы в Западной Европе. Причем так, чтобы исключить возможность внутреннего переворота. Во-вторых, сохранить базы США в Европе после формального урегулирования немецкого вопроса (создания ФРГ «нужного» НАТО). В-третьих, чтобы в случае войны с СССР у того никоим образом не получился бы блицкриг.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Германия в Альянсе

Создание НАТО вскоре дополнилось учреждением Европейского оборонительного союза в феврале 1952 года. Его участниками должны были стать Франция, страны Бенилюкса, ФРГ и Италия. Для армии Западной Германии предусматривалось вхождение в оборонительную систему союза, но не НАТО. Это крайне огорчало США. Однако тут сказались азиатские события, которые полностью перевернули политическую доску.

Победа коммунистов в Китае в 1949 году и Корейская война 1950-1953 годов были восприняты в США как планетарное наступление коммунизма. У Москвы и Пекина явно был какой-то план! К тому же интенсивность боевых действий в северной Евразии, которые мало чем уступали недавней мировой войне, и активное участие в них коммунистов и СССР, позволили Вашингтону сделать четкий вывод: то, что Москва говорит о «мире во всем мире» и «мирном сосуществовании» — это всё подрывная пропаганда! Надо увеличить военное присутствие в Европе, и как можно быстрее!

США вступили на путь ускоренной милитаризации . В начале 1950-х годов их вооруженные силы удвоили свою численность. Военный бюджет был увеличен в пять раз, а военная помощь союзникам – более чем в два раза. ФРГ в новых планах отводилась большая роль – страна перевооружалась и быстро наращивала численность своей армии. США стали отводить её основным заслоном в сдерживании потенциальной военной экспансии СССР в Европе.

Всё это не вызывало никакого сочувствия в Москве. С 1950 года СССР начинает воспринимать НАТО как непосредственную угрозу своей национальной безопасности. Принятие США в 1954 году стратегии «массированного возмездия», предусматривающей ведение ядерной войны, только усилило эти опасения Москвы.

США продолжали усиливать нажим на своих союзников. Наконец, 23 октября 1954 года в Париже были подписаны соглашения, по которым армия ФРГ вошла в структуру НАТО. Оккупационный режим на западе Германии прекращался. В мае 1955 года соглашения были ратифицированы парламентом ФРГ – страна окончательно вошла в Альянс.

Советский поворот

В условиях ужесточения действий США и создания антисоветского военного блока, СССР начинает менять риторику. Первый звонок прозвучал 10 феврале 1954 года на Берлинском совещании четырех держав-союзников по Антигитлеровской коалиции (США, СССР, Британия и Франция). При обсуждении Общеевропейского договора о коллективной безопасности в Европе, глава советского МИДа Вячеслав Молотов заявил, что «можно исправить Североатлантический пакт, чтобы устранить имеющиеся расхождения оценки в его характере». Москва к тому времени вела жесткую антинатовскую пропагандистскую компанию, в которой подчеркивался наступательный и антисоветский характер Альянса.

Через месяц, 12 марта 1954 года председатель Совета Министров Георгий Маленков внезапно заявил о возможной гибели всей цивилизации в результате новой мировой войны. За два дня до этого, чтобы снизить накал антисоветской пропаганды, замглавы МИДа Алексей Громыко направляет Молотову проект докладной записки в президиум ЦК КПСС, в котором предлагается присоединение СССР к НАТО.

В новой версии записки от 19 марта уже детально обговариваются детали присоединения Советского Союза к Альянсу. В частности, подчеркивается, что участники НАТО должны принять на себя обязательства не вмешиваться во внутренние дела членов организации и уважать их государственную независимость и суверенитет.

Наконец, после многочисленных согласований, включая возможный отказ или, наоборот, положительное отношение участников НАТО к попыткам СССР присоединиться к Альянсу, правительству США 31 марта была направлена нота.

СССР зашел с козырей. То есть, вначале напомнил о том, что он «проводил и проводит политику мира и улучшения отношений между государствами». Рассказал о необходимости запрещения атомного оружия и сокращения обычных видов вооружения, весьма прозрачно намекая на стратегии ядерной войны со стороны США и милитаризацию их союзников. Постулировал необходимость мира в Европе, так как это повлияет на судьбы всего мира. После чего перешел к главному.

Во-первых, предложил участвовать в Договоре о коллективной безопасности всех стран Европы, чтобы исключить формирование антагонистичных военных блоков в регионе. Во-вторых, заявил, что положительно относится к участию в этом договоре США. И, наконец, в-третьих, постулировал готовность СССР участвовать в НАТО. Мол, если Франция, Британия и США говорят, что это оборонительный союз и они стремятся к снижению международной напряженности – то они мы, советские коммунисты, готовы соучаствовать в этом благом деле.

Ноту Москва отослала всем заинтересованным сторонам в Париж, Лондон и Вашингтон. Ответ из США пришел очень быстро. В ноте американского правительства от 7 мая 1954 года говорится, что фиг вам, а не вхождение в НАТО.

Во-первых, вместо того, чтобы вывести войска из Восточной Европы, СССР пытается своими усилиями подорвать блок НАТО. Во-вторых, в Альянсе все основано на взаимном доверии, господстве закона и принципе свободы личности — а какое может быть доверие к тоталитарному СССР? К тому же, в Альянсе все принимается с согласия всех членов, а Москва будет налагать вето – и таким образом подорвет все оборонительные усилия НАТО.

Во-вторых, пока СССР мешает решать германскую проблему, тормозит решения проблем на Дальнем Востоке и проблемы ядерного разоружения – западные страны против вхождения СССР в Альянс.

Отказ был встречен в СССР с пониманием. Что-то такое Москва и предполагала.

После получения ноты Союз усиливает антинатовскую пропаганду. Параллельно с этим в Восточной Европе начинает формироваться другой военный союз – Организация стран Варшавского договора. Договор был подписан 14 мая 1955 года.