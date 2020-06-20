Кинологи 21 июня будут отмечать профессиональный праздник. Благодаря им и их четвероногим напарникам во всём мире каждый год удаётся спасать тысячи жизней. Свой вклад в спасение людей, как минимум от одиночества, вносят не только служебные собаки. Найти уже дрессированного и социализированного друга можно в приюте. С животными там занимаются кинологи и волонтёры. Что умеют служебные и приютские собаки? Как тренируются и работают спасатели? Об этом — в сюжете NEWS.ru.