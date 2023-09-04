Как прошли переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 4 сентября Стали известны итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи 4 сентября

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи завершились. Они продлились три часа. Как прошла встреча лидеров двух стран?

Кто еще участвовал в переговорах Путина и Эрдогана

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили трехчасовые переговоры в Сочи. Сначала прошла встреча в широком составе, затем лидеры двух стран пообщались в узком формате за рабочим обедом. После этого президенты провели пресс-конференцию по итогам переговоров.

В число участников переговоров Путина и Эрдогана, по информации ТАСС, входили министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер и главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан. Также в переговорах в расширенном составе с российской стороны приняли участие вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощники Путина Максим Орешкин и Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

По словам Дмитрия Пескова, переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе прошли очень конструктивно.

«Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, „сверка часов“. По всем направлениям прошли. Исчерпывающий анализ двусторонних отношений», — сказал он.

Песков заявил об отсутствии планов по подписанию каких-либо документов по итогам встречи лидеров России и Турции. Также он рассказал, что министры обороны двух стран провели отдельную встречу.

Что сказали Путин и Эрдоган после переговоров в Сочи

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Эрдоганом в Сочи заявил, что встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере. По его словам, были рассмотрены все ключевые вопросы.

Российский лидер подчеркнул, что доля доллара и евро в расчетах между РФ и Турцией снижается. Кроме того, растет доля национальных валют.

Президент России отметил, что товарооборот РФ и Турции в прошлом году увеличился на 86% и в первом полугодии этого года «позитивный тренд сохраняется». Также между странами продвинулись переговоры по созданию газового хаба в Турции.

«В следующем году Россия запустит первый блок АЭС „Аккую“ в Турции. Там работает около 25 тысяч человек. Россия поставила в Турцию за девять месяцев этого года свыше 10 млрд кубометров газа. Мы готовы транзитом поставлять газ через Турцию в другие страны. Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, будет и далее обеспечивать им в том числе Турцию», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что Запад продолжает блокировать выполнение российских требований по зерновой сделке, в том числе по экспорту российского зерна. Однако прекращение зерновой сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках, цены продолжают снижаться.

«Запад обманывал Россию о гуманитарных целях зерновой сделки. Россия четко обеспечивала безопасное судоходство в рамках зерновой сделки, но другая сторона использовала коридоры для террористических атак», — пояснил лидер РФ.

Путин заявил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но это может случиться после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции. Он отметил, что Россия также организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны.

«Мы близки к завершению договоренности с шестью африканскими государствами, куда намерены осуществлять бесплатные поставки. В ближайшие пару-тройку недель поставки начнутся», — сказал он.

Эрдоган назвал Путина «дорогим другом», говоря о его роли в проекте АЭС «Аккую». Он поблагодарил президента России за гостеприимство и заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. Путин подчеркнул, что «Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и сейчас не отказывается».

Читайте также:

Переводчик случайно «развязал войну» между Россией и Турцией

Эрдогана назвали лучшим кандидатом в посредники между Россией и Украиной

Тюрколог назвал цели визита Эрдогана в Сочи