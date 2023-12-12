Как отдыхаем в новогодние праздники и какие дни будут выходными в 2024 году Расскажем, как будем отдыхать в новогодние праздники, и узнаем сколько дней будет выделено на отдых в течение всего 2024 года

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Как отдыхаем в новогодние праздники в 2024 году

С 2005 года в России на федеральном уровне выходные дни, приуроченные к главному празднику страны, превратились в длинные каникулы. Теперь количество дней отдыха на каждый Новый год утверждает кабинет министров РФ, одновременно принимается решение об утверждении производственного календаря на весь предстоящий год. Из-за суббот и воскресений, выпадающих на праздничный период, даты каникул каждый год разнятся, поэтому те, кто собирается отправиться в путешествие в это время, с нетерпением ждут, когда соответствующее постановление будет принято. Сегодня расскажем, как отдыхаем в новогодние праздники и в какие еще дни будем освобождены от необходимости трудиться в 2024 году.

В какие дни будем отдыхать в новогодние праздники

В этот раз зимние празднования растянутся на целую декаду — почти полноценный отпуск. Трудовые будни 2023 года завершатся 29 декабря, в пятницу. По своему усмотрению работодатели могут сделать этот день сокращенным. Праздновать Новый год мы фактически начнем с субботы 30 декабря. Закончатся затяжные праздники 9 января 2024 года — в этот вторник тем, кто трудится на пятидневке, необходимо явиться на рабочее место.

Поскольку Сочельник и Рождество в 2024 году выпали на субботу и воскресенье, решено было сместить накладывающиеся праздники на другие даты в 2024 году. 6 января будет перенесено на 10 мая 2024 года, а 7 января — на 31 декабря 2024 года, что добавит нам лишний день отдыха в Новый год в 2025 году.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Сколько дней отдыха нас ждет на Новый год

Стоит отметить, что почти сразу с того момента, как в стране были введены длинные праздники на Новый год, депутаты Госдумы стали вносить законопроекты, предписывающие сократить количество нерабочих дней до двух, как это было в Советском Союзе. Согласно пояснительным запискам, которые прикладываются к подобным законопроектам, слишком большое количество дней, когда большая часть трудоспособного населения страны отдыхает в новогодние праздники, наносит урон экономике государства. Сумма недополученной выгоды, согласно расчетам аналитиков, достигает десятков миллиардов рублей ежегодно.

Кроме этого, беспокойство народных избранников вызывает и состояние здоровья граждан — не секрет, что новогодние застолья сопровождаются алкогольными возлияниями, зачастую неумеренными. Кроме этого, во время длительных новогодних праздников большая часть людей предпочитает активно отдыхать и тратить деньги, в результаты чего в первые рабочие дни года финансовое положение многих семей оказывается в плачевном состоянии.

Тем не менее инициатива депутатов встречает упорное сопротивление самих отдыхающих. Согласно многочисленным опросам, которые регулярно проводят различные интернет-платформы, только 20% жителей России хотят сокращения новогодних праздников до двух выходных. Более 70% граждан считают, что длинные каникулы необходимо оставить.

Когда еще дополнительные дни отдыха предусмотрены в 2024 году

После зимних праздников очередные дни отдыха порадуют нас в третьей декаде последнего месяца зимы и будут посвящены к Дню защитника Отечества. В 2024 году мы сможем отмечать его с 23 по 25 февраля.

С 8 по 10 марта мы не будем работать благодаря Международному женскому дню.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Дополнительные дни отдыха в 2024 году

Решение о единых майских каникулах на законодательном уровне пока не приняли, но празднования, хоть и с разрывом на трудовую деятельность, в этот раз также будут продолжительными. Первая часть выходных, приуроченная к Празднику Весны и Труда, нас ожидает с 28 апреля по 1 мая. Вторая, посвященная Дню Победы, даст гражданам возможность для дополнительного отдыха с 9 по 12 мая.

Следующая дата, когда мы сможем сделать передышку от работы, нас ждет посередине недели, 12 июня, в День России. А 3 и 4 ноября 2024 года мы не будем работать благодаря Дню народного единства. И очередные каникулы в честь главного праздника страны стартуют с 29 декабря 2024 года.

Законные выходные и дополнительные трудовые дни в 2024 году

Чтобы дать трудящимся возможность провести время с семьей и в путешествиях большее количество дней неразрывно, кабмин предписал перенести три трудовых дня на иные даты. Поэтому в 2024 году нам придется три раза отработать по 6 дней подряд.

Для наглядности приводим все дополнительные выходные и рабочие дни одним списком:

Новогодние каникулы: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. День защитника Отечества: с 23 по 25 февраля 2024 года. Международный женский день: с 8 по 10 марта 2024 года. Праздник Весны и Труда: с 28 апреля по 1 мая 2024 года. День Победы: с 9 по 12 мая 2024 года. День России: 12 июня 2024 года. День народного единства: с 3 по 4 ноября 2024 года. Новый год: с 29 декабря 2023 года.

Шестидневки нас ожидают:

С 22 по 27 апреля 2024 года. С 28 октября по 2 ноября 2024 года. С 23 по 28 декабря 2024 года.

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