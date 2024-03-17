Как Оппенгеймер дал старт ядерной гонке: инфографика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил больше всего наград на 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Трехчасовая американо-британская лента рассказывает о создателе атомной бомбы ученом-физике Роберте Оппенгеймере. Ему мир в том числе обязан так называемой ядерной гонкой во второй половине XX века.

C 1945 года по меньшей мере восемь стран произвели 2056 ядерных испытательных взрывов на десятках испытательных полигонов. В их числе США (1030), СССР (715), Франция (210), Великобритания (45), Китай (45), Индия (3), КНДР (6) и Пакистан (2).

Также к ядерным державам некоторые исследователи относят Израиль, полагая, что он причастен к «инциденту Вела» 22 сентября 1979 года. Тогда американский спутник Vela зарегистрировал в атмосфере над Индийским океаном двойную вспышку, характерную для ядерного взрыва. Власти Израиля не признают, но и не отрицают наличия ядерного оружия в арсенале ЦАХАЛ.

С начала XXI века среди всех стран «ядерного клуба» испытания ядерного оружия проводила только КНДР — в период с 2006 по 2017 год. СССР осуществил последние испытания в 1990 году (Россия их не проводила), Великобритания — в 1991-м, США — в 1992-м, Франция и Китай — в 1996-м, Индия и Пакистан — в 1998 году.

Что надо знать о жизни Оппенгеймера, а также как его изобретение открыло эру ядерной гонки — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru