Как мать-одиночка из Сибири месяцами оплачивает чужие штрафы ГИБДД

В апреле этого года жительница Новосибирска Елена Белова написала письмо в администрацию президента РФ. Она попросила решить тяжелую жизненную ситуацию. Женщина отдаёт больше половины зарплаты за штрафы ГИБДД и исполнительские сборы судебных приставов. Машина, Елене не принадлежит, а нового владельца она не знает. Представители ведомства переадресовали обращение Елены в МВД, там рекомендовали обратиться в суд. В удовлетворении иска женщине отказали. Сибирячка уже заплатила в казну более 200 тысяч и должна примерно столько же. Учитель истории и социальный педагог, работающий с трудными подростками, оказалась бессильной перед государственной машиной. Этому предшествовал конфликт с мужем из-за которого Елена вместе с годовалой дочерью оказалась фактически на улице в чужом городе — Сочи, куда семья переехала незадолго до этого.

Елена Белова Из личного архива Елены Беловой

Бегство в никуда, монолог Елены

Я видела мужа пару раз в неделю. Приходил, чтобы помыться и переодеться. Каждый раз был обкуренный. На вопросы мои не отвечал. Отмахивался — не лезь не в своё дело. Я оплачиваю квартиру, живи и не мешай мне. Был конец апреля, под окном цвела магнолия. Погода шептала. Я видела как счастливые семьи с детьми гуляют в парке. Хотелось плакать. На последние деньги я купила мяса нам с дочкой на ужин. Когда резала его на кухне, услышала, как поворачивается ключ в замке. Муж зашёл. Увидела, что он опять обкурился. Я смотрела на него злобно и держала в руке этот тесак. Как сцена из фильма. В его глазах промелькнула секундная вспышка страха, я это отчётливо поняла. Он кинулся ко мне и заломил руку. Выбил нож. Тогда я потянулась к его шее, и вцепилась в неё. Под ногтями остались куски его кожи. Увидела четыре глубокие царапины на теле, у него шла кровь. Я плохо себя контролировала тогда, была доведена до предела. «Дура, чокнутая», — бросил он и вышел из кухни. Уходя из дома, он сказал красивую фразу: чтобы ни тебя, ни твоих вещей здесь не было, когда я вернусь. У меня тогда даже не было желания оплакивать разрушенную семью. Встал вопрос: куда идти и где взять денег. После покупки мяса в кармане гулял ветер. Ничего умнее в голову не пришло, чем собрать всё золото, которое было в доме и отнести в ломбард. Скрипя сердцем, я даже прихватила сережки Марьяны, которые подарил ей прадедушка.

Елена Белова с дочкой Вероника Воронцова/NEWS.ru

За все мне предложили 12 тысяч 800 рублей. Не хочешь не бери. Я согласилась, конечно. Деньги были нужны срочно. В тот же день нашла крошечную комнату за 12 тысяч рублей в месяц. Общая кухня, душ и туалет. В кармане у меня осталось чуть больше 1000 рублей (сосед подкинул ещё 500). Из дома прихватила несколько мешков круп. Я не знаю, как тогда выжила. Частный садик обходился в 15 тысяч рублей в месяц, комната — 12, ещё ребёнка надо было чем-то кормить. Долго не могла найти работу. Особенность Сочи — занятость там как правило посменная. А мне Марьяну из садика же забирать в шесть часов, не подходило такое. Перебивалась случайными заработками. Каждый божий день я ложилась с мыслью: где взять денег и вставала с такой же. Ходила убираться в чужие дома. 1000 рублей за смену. Я — человек с высшим образованием мыла машины, перебирала хозяйские трусы. Хватило меня на 3 месяца. Потом повезло, устроилась в пресс-службу одной из партий. Позже я позвонила мужу и спросила, не хочет ли он дать деньги на содержание ребенка. Тот предложил забрать машину, которая была не на ходу (он спалил двигатель, катаясь по серпантину). Мол, продашь, а деньги себе заберешь. Оформлена она была кстати на меня, я же платила за неё кредит.

Алименты машиной

По словам Елены её бывший супруг отличался вздорным характером. Ни на одном месте работы он долго не задерживался. После трёх месяцев уходил со скандалом. Поэтому денег в семье хронически не хватало, особенно когда женщина ушла в декрет. Чтобы свести концы с концами она взяла кредит, а потом ещё один. Когда Елена осталась без денег, платить по счетам она уже не могла. Покупателя для сломанного автомобиля нашла достаточно быстро. Вот только поставить транспортное средство на учет он не смог. Из-за долгов на всё имущество Елены наложили арест. Мужчина починил автомобиль и быстро перепродал его. Но тогда женщина не придала этому значения. Избавилась от машины и хорошо. Сейчас жалеет: если бы знала, чем всё обернётся, гасила бы кредиты первым делом.

Из личного архива Елены Беловой

В конце лета Елена приняла решение вернуться в Новосибирск. Нужно было сокращать долги, а плата за съемное жильё съедала львиную долю бюджета. Женщина устроилась работать в школу. Медленно, но верно она платила по счетам. В общей сложности отдала почти 300 тысяч рублей. Оставалось ещё два платежа, после чего Елена готова была забыть об этой истории навсегда. Оказалось, что всё только начинается. Однажды сибирячка заглянула на почту. Сотрудница вручила ей презент — несколько десятков квитанций о штрафах ГИБДД. Очередной владелец автомобиля, видимо, понял, что юридически машина принадлежит другому человеку, а значит — гонять можно с любой скоростью не соблюдая правила. Автомобилист начал колесить по стране. Нарушения фиксировались в Чечне, республике Адыгея, Краснодарском крае. Елена долгое время не знала об их существовании, поэтому сроки погашения уже прошли. Штрафы ушли к судебным приставам, к каждому добавился исполнительский сбор по 1000 рублей. Без погашения всего долга снять с учёта автомобиль запрещено по закону. Новые постановления приходили каждый день, долги сыпались, как из рога изобилия.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Ситуация усугубилась ещё тем, в работе системы судебных приставов случались регулярные сбои. Параллельно с тем, что на работу к Елене каждый месяц приходили постановления о взыскании половины зарплаты за счёт долга, представители ведомства блокировали её карту. Они снимали остатки зарплаты и Елена оставалась ни с чем. Не хватало денег даже на жизнь, о выплате чужих штрафов не могло быть и речи. Они же нарастали, как снежный ком. Сибирячка чуть ли не каждую неделю ездила в другой конец города и писала заявление с просьбой отменить взыскание. Перед прошлым новым годом произошёл очередной казус, и Елена осталась почти без денег. Ни стол праздничный накрыть, ни подарок ребенку не купить. Тогда у Елены впервые за много лет случилась настоящая истерика, она написала жалобу и пригрозила подать в суд. Чудо произошло. 31 декабря изъятые средства вернулись на карту.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сегодняшний день сибирячка должна государству более 200 тысяч рублей. Помощи ждать неоткуда. Бывший муж не платит ребёнку алименты. Взыскать с него долг проблематично, мужчина нигде не работает. На детские пособие Елена также претендовать не может. Официальный доход женщины выше, чем средняя зарплата в Новосибирске. По закону же право на денежную компенсацию имеет один из родителей в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Фактически у Елены на руках остаётся сумма гораздо меньшая. Но закон не учитывает долги перед государством.

Осенью Елена подала в районный суд с требованием снять с нее обязательства платить чужие долги. Решение было вынесено не в пользу истца. Как считает женщина, во многом этому способствовал формальный подход судьи к делу. Она торопилась в декретный отпуск. Решение было изготовлено только через 1.5 месяца после его вынесения. Документы даже не отправили сторонам. Более того, представитель власти забыла поставить свою подпись в документе, из-за чего истец долго не могла подать апелляцию. Комментируя NEWS.ru ситуацию Елены, её адвокат Михаил Достовалов отметил, что ответчик (ГУ МВД России по Новосибирской области) сослался на административный регламент, в котором указано, что невозможно снять с регистрационного учета автомобиль, на который наложены аресты. Юрист согласился со своей клиенткой — личность судьи и её подход к делу сыграли не последнюю роль в итоговом решении.

От каждого судьи напрямую зависит решение, от настроения, от внешних каких-то факторов, судья это такой же человек как и все мы, со своими переживаниями, эмоциями. Михаил Достовалов Адвокат Адвокат

Чтобы не попасть в такую же ситуацию необходимо при продаже автомобиля совместно с покупателем обращаться в органы ГИБДД для перерегистрации собственника, добавил юрист. Либо по истечении 10 дней после сделки купли-продажи авто обращаться в ГИБДД и узнавать зарегистрировал ли покупатель автомобиль на себя, и если нет, то снимать автомобиль с учёта предоставляя в органы ГИБДД договор купли-продажи. И лучше всего в договоре указывать реальную цену сделки.

Елена Белова Вероника Воронцова/NEWS.ru

Елена уверена, что «включая простую логику» суд должен принять решение в её пользу. Снять автомобиль с учёта и списать огромные долги с человека, который в одиночестве воспитывает ребёнка.

А другим ещё хуже

Елена обитает с матерью и дочерью с небольшой квартире-студии на окраине Новосибирска. Снимать жильё она позволить не может, но говоря об ипотеке. Личного пространства не хватает всем домочадцам. Но мать, Наталья Колоколова понимает — иного выхода нет. Во всем случившимся бабушка Марьяны винит государство и излишнюю честность дочери. Хотя признает — сама имеет такой же «недостаток».

У Лены слишком много доверия к людям. Это наша семейная черта характера. Как говорят: когда люди стояли в очереди за наглостью, мы брали честность без очереди. Порядочность и честность мешают в современном мире. Не все люди такие к сожалению, — рассуждает Наталья в беседе с NEWS.ru.

Елена Белова с дочкой Вероника Воронцова/NEWS.ru

Елена в рамках обязанностей социального педагога часто бывает в неблагополучных семьях. Видит обшарпанные стены, голодных детей, пьющих родителей. Женщина признаётся — для неё это стимул не унывать и не ругать жизнь. Ведь другим ещё хуже. В ближайших планах — закрыть долги, накопить денег и вернуться в Сочи. Елена уверена, город, в котором она столько натерпелась, приготовил ей приятный сюрприз. Под южным солнцем жизнь измениться в лучшую сторону.

В день выхода этого материала Новосибирский областной суд также отказал Елене Беловой в удовлетворении её требований.