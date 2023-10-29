Как и сколько жарить рыбу, курицу, говядину и свинину: 3 вкусных рецепта Инструкция для гурманов: как и сколько жарить свинину, говядину, курицу и рыбу на сковороде

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Как жарить говядину

Согласно исследованию, проведенному Росстатом, в России насчитывается около 1,5 млн вегетарианцев, это всего около 1% общего числа жителей страны. Все остальные россияне едят мясо или рыбу как минимум раз в неделю. И среди этих людей непременно найдутся те, у кого регулярно возникают различные недоразумения, связанные со временем приготовления стейков или отбивных. Поэтому сегодня предлагаем вам простые рецепты и советы, как пожарить говядину, свинину, курицу и рыбу на сковороде.

Как и сколько жарить курицу

Курицу можно жарить целиком, разделывать на части перед жаркой или готовить из нее различные блюда на сковороде, подразумевающие предварительную обжарку. Если вы решили зажарить куриную тушку, то для начала ее придется разрезать на две части вдоль грудины и отбить. Затем птицу надо натереть смесью соли, перца и специй и оставить мариноваться в холодильнике на ночь в закрытой емкости или в пищевой пленке. После этого тушка выкладывается на сковороду и обжаривается с обеих сторон в течении 35–40 минут. Если вы готовите птицу вместе с кожей, то на сковороду с тефлоновым покрытием масло можно не добавлять. При жарке в чугунной сковороде ее лучше смазать растительным или сливочным маслом.

Чтобы пожарить курицу, нарезанную кусками, времени потребуется меньше: на приготовление голеней и куриных крылышек нужно около 25 минут, бедра и куриная грудка будут жариться до готовности около получаса. Отбивные из филе грудки или бедра достаточно будет обжаривать по 8 минут с каждой стороны.

А сколько жарить курицу, нарезанную на кусочки? Приведем пример приготовления блюда с кусочками куриного филе. Нам понадобится:

Куриное филе — 1 кг

Тонкие спагетти — 1 упаковка

Масло сливочное — 20 граммов

Лук репчатый — 1–2 больших луковицы

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Фото: Shutterstock/FOTODOM Сколько жарить курицу

Куриное филе нарезаем кубиками по 3 см. Чтобы было удобнее резать — можно филе предварительно на 30 минут убрать в морозилку. На раскаленную сковороду кладем кусочек масла и даем ему растаять. Лук очищаем и нарезаем полукольцами. Слегка пассеруем в масле, а затем выкладываем на сковороду куриные кусочки. Обжариваем их в течение 10–15 минут на большом огне, периодически помешивая. Если крышку сковороды не закрывать, то курица получится с золотистой корочкой, если закрыть — мясо будет тушеным.

Параллельно отвариваем макароны до готовности или альденте, откидываем их на дуршлаг и выкладываем к обжаренной курице с луком. Перемешиваем, добавляем соль и перец. Держим под крышкой 5–7 минут, а затем добавляем майонез и перемешиваем. Убавляем огонь, выдерживаем еще 5 минут и выключаем конфорку.

При подаче на стол блюдо можно посыпать мелко порубленными свежим базиликом или укропом.

Сколько жарить свинину на сковороде

Сколько жарить свинину на сковороде, зависит от ее жирности. Чем жирнее мясо, тем дольше его можно прожаривать, не рискуя пересушить. Чаще всего хозяйки из этого вида мяса готовят стейки. Кусок свинины, толщиной 3–4 см обжаривают по 5 минут с каждой стороны, отбивные — 7–8 минут с каждой стороны, мясо в посыпке или кляре жарят 5 минут с одной стороны и 10 — с другой.

Приведем пример, как пожарить стейк из свинины. В этом рецепте мясо не отбивают, а надрезают с обеих сторон и жарят без масла. Для приготовления нам понадобится:

Свиная корейка — стейки, толщиной до 3 см

Соль, перец — по вкусу

Свиные стейки надрезаем острым ножом параллельными линиями на глубину до 1/3 толщины куска. Сделав надрезы, поворачиваем кусок на 90 градусов и снова делаем такие же надрезы. Должна получиться «сетка». Затем переворачиваем кусок и повторяем операцию. После этого каждый стейк натираем солью и перцем, и убираем в холодильник на 15 минут.

На огне накаливаем сковороду с антипригарным покрытием и бросаем на нее стейки. Опытные повара рекомендуют именно бросить кусок мяса, чтобы в надрезах остался воздух. Если укладывать свинину аккуратно, она сразу прижарится и будет жесткой. Время жарки свинины по этому рецепту составляет всего 8 минут для каждой стороны. После этого корейку можно подавать к столу. Блюдо будет уместно дополнить любым гарниром или свежими овощами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Сколько жарить свинину на сковороде

Сколько жарить говядину на сковороде

Ценители этого вида мяса предпочитают есть говядину с разной степенью прожарки. Поэтому время приготовления на сковороде стейков из говядины зависит от предпочтений едока.

Стейк с кровью достаточно обжарить по 2 минуты с обеих сторон, а затем выложить на тарелку и выдержать около 8 минут перед подачей.

Стейк слабой прожарки необходимо держать по 2,5 минуты на сковороде для каждой из сторон и 5 минут дать ему отдохнуть после жарки.

Средняя прожарка подразумевает, что говядину обжаривают по 3 минуты с каждой стороны и дают отдохнуть 5 минут.

Почти прожаренный стейк из говядины готовят по 4,5 минуты с каждой стороны и еще 2 минуты выдерживают перед подачей.

Стейк полной прожарки держат на сковороде по 6 минут для каждой из сторон и 1 минуту выдерживают после.

Если вы предпочитаете стейки большей толщины, то время приготовления будет необходимо увеличить.

Как жарить рыбу на сковороде

Хотя рыбу обычно запекают, некоторые хозяйки предпочитают ее готовить на сковороде, поэтому вопрос, как правильно жарить рыбу, весьма актуален. Однако время приготовления рыбы на сковороде зависит от толщины стейков или размера кусочков. Так, кусочки рыбы небольшого размера, например минтай в панировке из муки и толщиной не более 3 см, обжаривают в кипящем масле по 7–8 минут с обеих сторон. Если вы готовите тушку некрупной рыбы целиком, то потребуется в общей сложности около получаса, чтобы продукт прожарился.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как правильно жарить рыбу

На примере рецепта приготовления лосося на сковороде-гриль расскажем, сколько жарить стейк из рыбы. Нам потребуется:

Стейки лосося толщиной не более 2,5 см

Соль по вкусу

Лимон

Растительное масло — 1 ст. л.

Сливочное масло — 20 гр

Черный молотый перец по вкусу

Стейки лосося натираем солью и перцем. Оставляем при комнатной температуре на 10 минут. Тем временем прокаливаем сковороду-гриль и смазываем ее растительным маслом. На раскаленную сковороду выкладываем стейки и обжариваем их по 4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Если стейкам на сковороде тесно, то лучше жарить рыбу в два захода. Готовое блюдо выкладываем на тарелки, смазываем сливочным маслом и сбрызгиваем соком лимона. Стейки можно украсить веточками петрушки или свежего розмарина.

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