Кадыров смутился из-за вопроса о первой любви в Instagram

https://static.news.ru/photo/80e5265e-85f8-11ea-8192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу Чечни Рамзана Кадырова застал врасплох вопрос о его первой любви. Об том во время прямого эфира в Instagram его попросили рассказать подписчики.

Первая любовь... по-моему, в жизни ёе не бывает... в переходном возрасте, детстве ты думаешь, что ты любишь, но ты ещё не понимаешь, что это такое, — заявил Кадыров.

Он добавил, что сейчас живёт с той, которую любит и безгранично уважает.

А про мою любовь все знают, чем больше времени проводишь с ней, тем больше понимаешь , что сделал правильный выбор, — подытожил он.

Супруга политика Медни Кадырова является его односельчанкой. Они знакомы ещё со школы и живут в браке уже более 20 лет.

Ранее Кадыров заявил, что представители Следственного комитета и прокуратуры проверяли его дом и не нашли никаких секретных тюрем. По его словам, слухи о них распространяют психически нездоровые люди, которые выдают «страшные сны за действительность», писал NEWS.ru.