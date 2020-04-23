Кадыров ответил на вопрос о секретных тюрьмах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что представители Следственного комитета и прокуратуры проверяли его дом и не нашли никаких секретных тюрем. По его словам, слухи о них распространяют психически нездоровые люди, которые выдают «страшные сны за действительность».
Я бы и близко не подпустил к своему дому и семье шайтанов. Для них предусмотрены места, которые прописаны в законе — СИЗО, тюрьмы. И с ними должны работать компетентные органы. Я самый законопослушный гражданин! Не обращайте внимания на эту чушь, — цитирует Кадырова РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Рамзан Кадыров вспомнил первую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым его познакомил отец Ахмат-Хаджи Кадыров. По словам Кадырова, это было в Сочи в 2000 году, позже встречи с первым лицом страны происходили в Моздоке и Гудермесе.