Кадыров ответил на вопрос о секретных тюрьмах

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Министерство обороны России на неделю раньше запланированного срока построило многофункциональный медицинский центр в подмосковном Одинцово. В его помещениях уже установлена медицинская техника и специальное оборудование.

В частности, в военном госпитале подключены оборудование для рентгена, компьютерный томограф, аппарат УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ, сообщает РИА Новости. Принимать пациентов будут в том числе...