Кадыров отреагировал на слова родственников убитых в Грозном боевиков

https://static.news.ru/photo/f57a121c-4b06-11eb-8912-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил руководителям силовых органов республики проверить на пособничество терроризму обращение к властям региона представителей ингушских тейпов (родов) Тимурзиевых и Султыговых.

Родственники двух уроженцев Ингушетии, убитых 28 декабря при нападении на полицейских в Грозном, записали видео, в котором потребовали доказательств того, что погибшие атаковали силовиков. На совещании правительства в Грозном Кадыров заявил о подлом убийстве «одного из наших товарищей» и ранении другого, сообщает РИА Новости.

Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления... Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня, это тяжёлая утрата для всех нас... После всего этого делают какие-то заявления... Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придётся отвечать по закону, — отметил глава Чечни.

Он назвал ложью слухи, что якобы напавшие были убиты после ссоры из-за отсутствия маски. И подчеркнул, что необходимо обратиться в федеральные структуры для принятия мер в отношении тех, кто поддерживает терроризм и разжигает межнациональную рознь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов отреагировал на обращение к властям региона представителей ингушских тейпов. Политик пригласил старейшин на встречу, которую назначил на утро 31 декабря. И напомнил, что если представители тейпов не приедут на встречу, то на них всё равно будет распространяться обычай кровной мести за убитого полицейского.