Кадыров велел объявить кровную месть родственникам напавших на полицейских

https://static.news.ru/photo/bed7d00e-4b4d-11eb-a087-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приказал спикеру парламента Магомеду Даудову объявить кровную месть родным напавших на полицейских в Грозном.

Позови их. Предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища, — цитирует главу региона «Кавказ.Реалии».

Также Кадыров попросил проверить их семью на причастность к террористам. По его мнению, члены их семьи могут сами оказаться бандитами, раз смеют «поддерживать этих преступников».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поручил руководителям силовых органов республики проверить на пособничество терроризму обращение к властям региона представителей ингушских тейпов (родов) Тимурзиевых и Султыговых.

Родственники двух уроженцев Ингушетии, убитых 28 декабря при нападении на полицейских в Грозном, записали видео, в котором потребовали доказательств того, что погибшие атаковали силовиков. На совещании правительства в Грозном Кадыров заявил о подлом убийстве «одного из наших товарищей» и ранении другого. Он назвал ложью слухи, что якобы напавшие были убиты после ссоры из-за отсутствия маски. И подчеркнул, что необходимо обратиться в федеральные структуры для принятия мер в отношении тех, кто поддерживает терроризм и разжигает межнациональную рознь.

Нападение на сотрудников полиции в центре Грозного было совершено 28 декабря. Один из нападавших был застрелен на месте, второй скончался от полученных ранений в больнице. Их личности установили. Это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

Следователи СК РФ по Чеченской Республике возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, писал NEWS.ru.