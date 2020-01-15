https://static.news.ru/photo/9aacfa42-37b2-11ea-815b-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров возложил обязанности главы Чечни на руководителя правительства республики Муслима Хучиева. Причина — временная нетрудоспособность Кадырова.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы Чечни и правительства республики.

Исполняющим обязанности главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 13 января 2020 года, — говорится в документе.

Похожее постановление политик составил в феврале 2019 года. Тогда он ушёл в отпуск и назначил и.о. главы Чечни.

Накануне Кадыров прокомментировал отставку правительства и поблагодарил лично Дмитрия Медведева за постоянную помощь и поддержку, которые оказывались республике в решении сложных задач социально-экономического развития. Он добавил, что учреждаемая должность заместителя председателя Совбеза РФ уже предложена Дмитрию Медведеву.

Глава Чечни также отметил, что Медведев ещё в молодости был «мудрым, зрелым, сильным политиком, экономистом, стратегом, а теперь тем более, имеет опыт пребывания в должностях президента и премьер-министра».

15 января 2020 года кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин, писал NEWS.ru.