Кабмин выделит более 34 млрд рублей на дополнительные выплаты детям

https://static.news.ru/photo/6e603b3c-e849-11ea-8735-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий в 2020 году семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Увеличение суммы связано в том числе с появлением новых данных о количестве детей указанного возраста в стране.

Об этом говорится в проекте распоряжение кабмина, с которым ознакомились в ТАСС. По состоянию на 14 августа 2020 года численность несовершеннолетних, на которых назначена ежемесячная выплата, оценена органами исполнительной власти в 3 млн 16 тысяч человек.

В документе говорится, что в соответствии с распоряжением кабмина от 25 июля 52 региона получили 18,4 млрд рублей на софинансирование расходных обязательств по выплатам несовершеннолетним при оценке численности нуждающихся в выплате детей в 2 млн 866 тысяч человек. При этом 718 тысяч детей должны были получить причитающиеся выплаты до ноября 2020 года.

Появление новых данных вынудило кабмин пересмотреть размер помощи регионам в сторону увеличения.

По оценке Минтруда РФ, дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на 2020 год составляет 34,3 млрд рублей для обеспечения детей в ноябре — декабре и для обеспечения указанной выплатой дополнительно 151 тысячи детей в течение 12 месяцев этого года. Расчёт произведён с учётом численности детей, на которых назначена выплата, размера выплаты, предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, — говорится в распоряжении.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Минтруд собирается с 1 января 2021 года упростить получение льгот и пособий для законных представителей недееспособных или ограниченно дееспособных граждан. Сведения об опекунах будут внесены в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). После этого отпадёт необходимость в предоставлении справки о праве опеки при назначении мер поддержки. Госорганы будут получать эту информацию самостоятельно.