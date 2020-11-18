Кабмин выделит 826 млн рублей на ликвидацию вреда окружающей среде от БЦБК

https://static.news.ru/photo/7746bcd4-297c-11eb-a342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Saurskiy/wikipedia.org

Состоялось первое заседание рабочей группы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат). Специалисты применят те же технологии, что и на промплощадке Усолья-Сибирского. Профильным ведомствам вместе с Росатомом поручено разработать планы мероприятий, предотвращающих основные риски ухудшения экологической ситуации, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Нам предстоит серьёзно подготовиться к весне, предотвратить повышение надшламовых вод, не допустить сброса неочищенных стоков в Байкал. Регион, Росводресурсы и Росатом занимаются селезащитой, — цитирует её документ, поступивший в распоряжение NEWS.ru.

Мероприятия станут частью нацпроекта «Экология». Объём финансирования ликвидации вреда на площадке БЦБК составит 826 млн рублей. Абрамченко отметила, что операции на территории предприятия требуют пристального внимания, поэтому кабмин распорядился перенести контроль за операцией с Иркутской области на Минприроды РФ.

Кроме того, во время заседания часть вопросов посвятили модернизации ТЭЦ, находящейся на промплощадке БЦБК. По указанию кабмина руководство региона обязуется проработать вопрос использования альтернативных углю видов топлива на байкальской территории. По словам Абрамченко, коммунальная инфраструктура здесь должна стать экологичной. Новую котельную спроектировали на использование пеллет и газа. Благодаря этому Байкальск может превратиться в место притяжения для экотуризма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авария на ТЭЦ-3 в Норильске случилась из-за недостаточной несущей способности основания свай резервуара, из-за чего произошло разрушение основания. К таким выводам пришли специалисты Ростехнадзора по итогам окончательного расследования.