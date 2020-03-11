https://static.news.ru/photo/6eb7ed80-638f-11ea-99dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин России подготовил проект изменений правил проведения техосмотра автомобилей. Документ предусматривает ситуации, когда в процедуре могут отказать.

При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру, — говорится в тексте, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

После этого в единую автоматизированную информационную систему техосмотра оператор сервиса сделает запись о выявленных нарушениях.

Также партия «Единая Россия» планирует обсудить с ГИБДД идею создания единой базы данных о пробеге автомобилей, зарегистрированных на территории страны. Об этом рассказал координатор проекта «Безопасные дороги» и первый зампред думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По его словам, в базе будет содержаться информация о марке автомобиля, его номере и изменении пробега, фиксируемом при проведении техосмотра. Депутат подчеркнул, что эти сведения должны быть открытыми и бесплатными. Они необходимы не только покупателям подержанных машин, но и страховщикам для расчёта износа автомобиля.

Ранее NEWS.ru писал, что дилеры предложили ввести штрафы в размере до 1 млн рублей за сокрытие реального пробега автомобилей. Инициативу планируют обсудить в Госдуме.