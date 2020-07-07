Кабмин утвердил особенности лечения при возникновении опасных заболеваний

https://static.news.ru/photo/738a073e-c0e7-11ea-a8ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинская помощь при возникновении и массовом распространении опасных заболеваний будет оказываться как в профильных отделениях больниц, так и в перепрофилируемых стационарах. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, для оказания помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам, — говорится в постановлении.

Отмечается, что пациент с письменного согласия будет получать больничный лист в электронной форме. Подобный формат также предусмотрен для получения рецептов в процессе коррекции лечения.

При подобной ситуации врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медицинской помощи, включающей требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Порядок утверждает Минздрав с учётом конкретной эпидемиологической ситуации.

Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз, — отмечается в документе.

Как ранее писал NEWS.ru, Минкомсвязь разработала регламент по отслеживанию больных коронавирусной инфекцией. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.