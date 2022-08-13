Кабмин попросили не допустить дефицита лекарств от редких заболеваний ВСП попросил Мишустина увеличить финансирование для закупки лекарств от редких болезней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в правительство письмо, в котором попросил выделить больше средств на приобретение лекарств для лечения редких заболеваний, пишет «Коммерсант». По мнению авторов, финансирование программы высокозатратных нозологий (ВЗН) следует увеличить на 20 млрд рублей, чтобы обеспечить препаратами всех нуждающихся.

В послании, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину, отмечается, что с 2012 года финансирование программы возросло незначительно — с 51,9 млрд до 66,9 млрд рублей, несмотря на рост количества пациентов. В следующем году абсолютный дефицит бюджета программы может составить более 20 млрд рублей.

В связи с этим ВСП просит при формировании федерального бюджета на 2023–2025 годы предусмотреть увеличение финансирования по меньшей мере до 86,9 млрд рублей в год, а также возобновить централизованные закупки лекарственных средств с переходящим трехмесячным остатком на следующий год, чтобы избежать рисков дефицита препаратов.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев предупредил, что без необходимого финансирования программа ВЗН может дать сбой, что перечеркнет все достижения в помощи пациентам более чем за 10 последних лет.

Ранее глава компании «Активный компонент» Александр Семёнов в беседе с NEWS.ru раскритиковал идею властей об обеспечении «лекарственного суверенитета» России к 20230 году. По его мнению, эта цель является нереальной, на ее воплощение может потребоваться до 1 трлн рублей. Он предложил ставить более конкретные задачи, например закрытие потребности страны по всему перечню стратегически значимых лекарств, в котором насчитывается более 200 наименований.