Кабмин одобрил рост штрафов за разглашение данных с ограниченным доступом

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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила проект положительного отзыва о законопроекте, предусматривающий усиление административной ответственности за разглашение сведений с ограниченным доступом.

Предлагается увеличить размеры штрафов, которые установлены статьёй 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идёт о данных, право на доступ к которой даётся в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.

Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает, — говорится в проекте отзыва.

Его составители также отмечают, что внесение этих поправок необходимо из-за того, что незаконное разглашение защищаемой информации и последующее её размещение в открытом доступе наносит значительный вред правам и законным интересам общества и государства.

В настоящее время штраф для граждан составляет от пятисот до одной тысячи рублей, для должностных лиц — от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей.

Законопроект подготовили глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. Согласно действующим нормам, инициативы о поправках в КоАП должны вноситься в Госдуму с официальным отзывом правительства, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минобороны предложили отнести сведения, которые не составляют гостайну, но содержат информацию об оборонной сфере, к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной, а за её разглашение ввести административную ответственность.