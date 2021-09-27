Кабмин одобрил проект о продлении срока службы генералов и адмиралов

Правительство России одобрило законопроект о продлении предельного срока службы высшего офицерского состава. Он касается маршалов, генералов армии и адмиралов флота, сообщает ТАСС. Документ был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным.

Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает, — цитирует агентство отзыв кабмина.

В действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе» предельный возраст пребывания на военной службе для высшего офицерского состава установлен в 65 лет. Согласно проекту, контракт о прохождении службы может заключаться с генералами, маршалами и адмиралами до достижения ими 70-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что Путин поручил проиндексировать зарплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в 2022-2023 годах. На реализацию этого поручения президент дал правительству срок до 1 октября.

Кроме того, в сентябре начались единовременные выплаты в 15 тысяч рублей военным-контрактникам, курсантам и другим силовикам. Никаких удержаний из этой суммы производиться не будет.