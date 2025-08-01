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01 августа 2025 в 14:15

К Путину и Лукашенко присоединился гость с повышенной лохматостью

Лукашенко привез на встречу с Путиным белого шпица

Шпиц Умка Шпиц Умка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На встрече президента России Владимира Путина и его коллеги Александра Лукашенко также присутствовал белоснежный шпиц белорусского лидера по кличке Умка. Очаровательный пес в компании глав государств попал на фото, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

На снимке видно, как пес улегся на лавочке с высунутым языком в тени. Рядом с ним сидит Лукашенко, увлеченно общаясь с Путиным.

Ранее президент Белоруссии сравнил своего шпица Умку с ребенком. Лукашенко отметил, что раньше у него всегда были большие собаки, но потом появился этот «малыш», который все чувствует и смотрит на него как на родителя, когда лидер уезжает. По словам президента, ему становится жалко пса, и Умку относят в автомобиль лидера.

Отмечается, что Лукашенко заметили вместе со шпицем в публичном поле и на выборах президента Белоруссии. Собака вместе с хозяином вошла на участок по красной ковровой дорожке. Проводив лидера к сотрудникам избирательных органов, он развернулся и направился к выходу, оставив главу государства.

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