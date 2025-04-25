К Москве подбирается холера: кто распространитель, уровень опасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье у туриста, вернувшегося из Индии, обнаружили холеру. Специалисты Роспотребнадзора установили, что он успел войти в контакт более чем с тремя сотнями человек, они тоже могут заболеть. Как мужчина смог заразиться опасным заболеванием, что известно о нем и грозит ли Москве эпидемия холеры — в материале NEWS.ru.

Что известно о мужчине, заболевшем холерой

В понедельник, 21 апреля 2025 года, 40-летний мужчина вернулся из отпуска в Индии домой в Московскую область, сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора. После возвращения домой он почувствовал серьезное недомогание и обратился к врачам. Когда пациенту стало хуже, он был госпитализирован в инфекционный стационар.

«Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц — 321 человек в 33 регионах страны. Среди них — члены семьи, экипаж и пассажиры рейса, которым прибыл пациент, врач скорой помощи. Все они взяты под медицинское наблюдение», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Известно, что заболевшему 40 лет. С 11 по 20 апреля он находился в Индии, побывал в нескольких городах, съездил в Непал. В отпуске был один. Медикам пациент рассказал, что на отдыхе он пил проточную фильтрованную воду из-под крана и питался в различных местных кафе.

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как можно было заразиться холерой

Холера — это болезнь грязных рук и немытой посуды. Достаточно всего нескольких микробов, чтобы они проникли в желудочно-кишечный тракт и начали быстро размножаться, сказал NEWS.ru врач — терапевт-трансфузиолог Андрей Звонков.

«В эпидемиологии существует такое понятие, как фекально-оральный путь передачи инфекции. Объясню проще: заболевший турист в самолете мог выйти из туалета и не помыть руки, оставить вибрион (возбудитель. — NEWS.ru) холеры на сиденьях, полках. Поэтому всех, кто мог с ним контактировать, отправили под наблюдение и карантин», — пояснил Звонков.

Врач рассказал, что этих людей поместили в инфекционные боксы, откуда выпустят по истечении инкубационного срока согласно инструкции. Если представить, что кого-то из них выявить не удалось и он заразился, это может спровоцировать дальнейшее распространение инфекции по стране в случае, если люди, состоящие в группе риска, не будут соблюдать санитарных норм, добавил врач.

Холера — это острая кишечная инфекция, объяснил Андрей Звонков. По его словам, при ней может очень быстро наступить обезвоживание. Проще говоря, человека можно кормить и поить, а из него в течение часа все будет «выливаться» вследствие очень сильной диареи. Обычно это и приводит к смерти.

«20 лет назад холеру вывели из состава особо опасных инфекций, сделав просто опасной. Это эпидемическое заболевание, которое поддается лечению. Смерть может наступить при условии, что человеку не будет оказано никакой помощи», — комментирует Андрей Звонков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грозит ли Москве и стране эпидемия холеры

Заместитель президента Российской академии образования врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с NEWS.ru заявил, что резкой вспышки заболевания в России ожидать не стоит. К тому же, от этой заразы уже нет той смертности, что была до изобретения специальных лекарств — «холерных растворов» и антибиотиков.

«А то, что всех пассажиров и членов экипажа, кто летел из Индии вместе с мужчиной, нашли в разных уголках страны и взяли под контроль — это очень хороший показатель. Они же могут носить вирус, а мы проводим эпидемиологические мероприятия», — рассказал Онищенко.

По его словам, в России ведется постоянный мониторинг на наличие холерного вибриона. Еще в советское время вся страна была ранжирована по степени риска распространения болезни. Первая категория опасности присвоена Краснодарскому краю (Сочи) и Крыму. Наиболее опасная эпидемиологическая ситуация — в странах юго-восточной Азии.

«Были случаи, когда вирус находили в сточных водах Москвы. А что тут такого? Нормально! Если бы не находили, плохо работали бы. В Москву ежедневно прилетают со всего мира десятки [инфицированных] людей не только с холерой», — поделился Онищенко.

Он отметил, что в нашей стране сезон кишечных инфекций (холера, дизентерия и различные вирусы) начинается в июле-августе. С 1970-х годов во всех регионах РФ на водных объектах есть контрольные точки, где берется отбор проб воды на вибрионы холеры. Делается это в основном тогда, когда температура воды начинает превышать 17 градусов, но в этом году работы уже начались.

Заканчиваются эти мероприятия обычно в августе, когда температура понижается и холерный вибрион «заканчивает» активный период. Онищенко отметил, что пробы воды берут в Москве, Подмосковье, Сибири и на Дальнем Востоке. Читайте также:

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