Водителям в России могут усложнить получение прав «Известия»: водителям в России могут усложнить получение прав

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД в Москве

Российским автомобилистам могут усложнить получение водительских прав, если имеется подозрение на заболевание, которое препятствует вождению, пишут «Известия». Издание ссылается на последние данные Государственной думы.

Депутаты собираются рассмотреть новые поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О защите персональных данных». По новым изменениям, если врач обнаружит заболевание, которое накладывает ограничения на управление автомобилем, ему нужно внести всю информацию об этом в единую базу данных.

Одновременно медицинский работник должен направить водителя транспортного средства на дальнейшее обследование и (или) лечение и на проведение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, срок проведения которого не может превышать двух месяцев со дня внесения соответствующей информации в реестр, — говорится в документе.

За это время водителю нужно будет пройти полноценное обследование у профильных врачей. Если диагноз будет подтвержден, то вместе с ним могут аннулировать выданную ранее справку и само водительское удостоверение.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали законопроект об административной ответственности за умышленное опасное вождение. Он предусматривает наложение на виновных штрафа в размере до 10 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком на один год.