«Известия»: фармацевты и работники аптек попросили отсрочку от мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциация независимых аптек обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минобороны Сергею Шойгу с просьбой установить бронь от частичной мобилизации для фармацевтов и аптечных работников с высшим образованием (провизоров), сообщают «Известия». Представители аптечной отрасли указали в документе, что призыв специалистов из фармацевтической сферы может привести к закрытию аптек во многих регионах страны.

Аптечные организации в российских регионах, как указывают представители ассоциации, представлены индивидуальными предпринимателями, а также обществами с ограниченной ответственностью с одним учредителем. Это означает, что лицензии, необходимые для работы аптек, носят индивидуальный характер. При этом среди сотрудников фармацевтической сферы есть как мужчины, так и женщины, которые попадают под призыв. Объединение считает, что работникам аптек нужно предоставить отсрочку от призыва.

Призыв сотрудников аптек в данных обстоятельствах поставит под угрозу лекарственное обеспечение большей части населения регионов, — сказано в тексте документа.

Председатель Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова указала, что аптеки уже сейчас испытывают дефицит кадров. По ее мнению, каждый случай призыва должен рассматриваться в индивидуальном порядке с учетом профессиональной деятельности работника.

Ранее председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков обратился к Мишустину с просьбой дать отсрочку от частичной мобилизации тем специалистам киноотрасли, кто занят в производстве общественно значимых проектов. В своем обращении режиссер подчеркнул, что не просит полного освобождения от призыва.