Эксперты рассказали, как вести себя со сталкерами «Известия»: эксперты посоветовали уходить от сталкеров в людные места

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Юристы считают, что если человек столкнулся со сталкером, то нельзя покидать людные пространства, нужно обеспечить наличие свидетеля. Еще лучше обратиться к полицейским с просьбой обратить внимание на происходящее. Руководитель ЮК «Достигация» Артем Баранов сказал «Известиям», что важно зафиксировать доказательства, сохранить сообщения от сталкера, фото и видео преследования, записанные разговоры.

Сейчас в России нет наказания за преследование (сталкинг), отметила адвокат и руководитель Центра защиты пострадавших от насилия Мари Давтян. Подобная практика не считается преступлением, поэтому и статистики по таким фактам в стране нет.

Эксперт предложила судить о масштабах сталкинга по ситуации с домашним насилием. По данным Давтян, большинство преследователей — это бывшие мужья или партнеры, с которыми прекратили отношения. Они не могут смириться с расставанием и стараются восстановить свою власть над «жертвой». Правозащитник указала на десятки обращений от женщин, пострадавших от сталкинга.

По мнению Артема Баранова, пока в России нет наказаний за преследования, сталкеров можно косвенно «притянуть» к другим уголовным статьям. При этом доказать, что именно хотел обидчик, будет нелегко.

Другое дело, когда есть иные доказательства, подтверждающие мотив злоумышленника (к примеру, переписки). Или же потерпевший понес реальный физический или материальный ущерб, — заявил Баранов.

На днях член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил ввести уголовное наказание за сталкинг. Он подчеркнул, что преследование часто заканчивается убийством или тяжкими травмами жертвы.