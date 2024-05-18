Изувеченная экс-мужем Маргарита Грачева родила четвертого ребенка

Фото: vk.com/mama_transformer

Маргарита Грачева

Маргарита Грачева, получившая известность после того, как бывший супруг отрубил ей кисть руки, родила четвертого ребенка, пишет StarHit. Девушка не стала раскрывать пол новорожденного, однако назвала вес и рост малыша.

Сегодня ночью нас стало на одного человека больше. 18 мая в 02:55. Вес 3660, рост 52 см, — написала она в соцсетях.

Грачева призналась, что не знала о поле ребенка до момента его рождения. Она также рассказала, что во время предыдущей беременности ждала девочку, однако в этот раз, призналась она, пол ребенка был неважен. В 2021 году у супругов родился первый общий ребенок, от первого брака Грачева воспитывает сыновей Дмитрия и Данилу.

Вся страна узнала о Маргарите Грачевой, когда в декабре 2017 года ее бывший муж, с которым она была в браке с 2012 года, вывез ее в лес и отрубил ей кисти рук топором из-за ревности. Одну кисть врачи сумели восстановить, однако вторую конечность спасти не удалось. Девушке установили современный протез. Ее бывшего супруга осудили на 14 лет колонии строгого режима, а также обязали выплатить пострадавшей компенсацию в размере 2 млн рублей.

Ранее в онлайн-кинотеатре состоялась премьера сериала Сарика Андреасяна «Сама виновата?». Сериал основан на истории Маргариты Грачевой. Грачева позже поделилась с NEWS.ru, что читала сценарий этого сериала и приезжала несколько раз на съемочную площадку с целью убедиться в том, что съемки проходят максимально достоверно. Она добавила, что в целом довольна сериалом Андреасяна.