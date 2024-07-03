«Меня насиловали рядом с лужей крови»: блогерша обличила экс-бойфренда Блогерша Абрикосова рассказала об изнасиловании близким человеком

Фото: t.me/abricoss_a_tyt*

Алина Абрикосова

Блогерша Алина Абрикосова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что экс-бойфренд Арсений Бардаш надругался над ней, когда ей было очень плохо. У девушки были подозрения на онкологический диагноз, а также болел отец. Изнасилование, по ее словам, произошло, когда она сама повредила себе руки.

Он оправдывал свой поступок этим: «Ты опять себе навредила. Я злился на тебя. Бить я тебя не могу, поэтому наказал так», — рассказала девушка.

После публикации истории Абрикосова заявила, что многие подписчики не поверили и обвинили ее в провокации. Также она заверила, что не собирается подавать заявление в полицию.

Спровоцировала. Забудьте это слово. Меня насиловали в комнате рядом с лужей крови от моих самоповреждений. В обычной домашней одежде, с опухшими от недели слез глазами. В моей голове не было мыслей о соблазнении. В моей голове были мысли о двух операциях — папиной на глазах и моей по вырезанию опухоли, — рассказала девушка.

Ранее в СМИ всплыла история о сексуализированном насилии, связанная с членом Совета Федерации. Житель Ленинградской области обвинил сенатора Александра Брыксина в изнасиловании супруги-массажистки.