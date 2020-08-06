С изменой партнёров сталкивалась примерно половина жителей РФ. Большая часть обманутых не знает о предательстве. При этом численность женщин, которые решаются на адюльтер, в последние годы выросла. О том, что толкает людей на измену и как её распознать — в материале NEWS.ru.

Эротические контакты на стороне имели 30–40% людей в возрасте до 25–30 лет и 50–70% — старше 30 лет. При этом представительницы прекрасного пола изменяют реже, чем мужчины — они более избирательны в партнёрах и в меньшей степени нуждаются в походах «налево». Тем не менее за последние десятилетия число решившихся на адюльтер женщин заметно выросло. Связано это, в частности, с распространением финансовой независимости среди девушек, пояснил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Причины измены

Представителей сильного пола на измену толкает заложенная природой программа по распространению генов — это происходит бессознательно. Кроме того, большое количество половых контактов с женщинами повышает их самооценку и значимость в глазах мужского сообщества, пояснил сексолог.

Для женщин же, особенно с возрастом, важно чувствовать себя востребованной и интересной противоположному полу. Им необходимы комплименты, поддержка и добрые слова от мужчин. После так называемых психологических поглаживаний девушка может начать рисовать себе романтическую картину отношений с человеком и решить вступить с ним в половую связь.

Как правило, это происходит из-за недостатка внимания и приятных слов от постоянного партнёра, пояснил Денисов-Мельников. Однако некоторые девушки всё же останавливаются на флирте — этого им достаточно, чтобы удовлетворить желание чувствовать себя привлекательной.

Ещё одна причина адюльтера женщин — желание отомстить. Порой оно может появиться из-за обиды на оскорбления от партнёра.

Сексолог также отметил, что зачастую измены происходят в конце старых или в начале новых отношений. Связано это с тем, что сегодня достаточно распространена серийная моногамия — у людей быстро меняются постоянные партнёры.

Останавливает ли брак от измены

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Наличие официально зарегистрированных отношений возлагает на людей больше ответственности и обязательств, однако в большинстве случаев не представляет собой барьера для тех, кто решился на адюльтер. Напротив, в браке порой происходит больше измен: люди достаточно долго живут вместе и успевают устать друг от друга.

Как меняются отношения после адюльтера

Мужчины после измены зачастую чувствуют вину и начинают вести себя более ласково и нежно с постоянными партнёршами. Резкая смена отношений вызывает у них подозрения, и обман вскрывается.

Женщины же после адюльтера обычно ведут себя отстранённо — они чувствуют эмоциональную привязанность к партнёру на стороне и не могут переключиться, пояснил Денисов-Мельников.

После того как один из партнёров узнаёт об измене, отношения в паре обычно ухудшаются. Человек ощущает себя обманутым. В редких случаях адюльтер способен улучшить ситуацию. Происходит это обычно из-за того, что мужчина ощущает себя более удовлетворённым, а женщина — более любимой.

Вероятность того, что отношения после измены улучшатся, невелика. Однако если это произойдёт, то, скорее всего, ненадолго. Потому что временами люди не умеют хорошо коммуницировать, даже находясь в хороших отношениях. Когда же у них есть проблемы, все слабые места супружества начинают всплывать. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Как выявить измену

Наиболее очевидные признаки измены — царапины на спине партнёра, засосы на его теле, запах чужих духов или одеколона от одежды. Порой можно найти улики в автомобиле — иногда любовники оставляют там свои вещи, в особенности женщины. Последние имеют тенденцию бессознательно метить территорию таким образом, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог, эксперт по взаимоотношениям Алиса Метелина.

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Об измене также часто свидетельствует изменение поведения и привычек человека. В частности, насторожиться стоит, если партнёр ни с того ни с сего начал активно следить за гигиеной, ходить в спортивный зал и покупать новое нижнее бельё. Тревожным звонком также может стать отказ возлюбленного от интимных связей.

У человека, который изменяет партнёру, может резко меняться отношение к нему. Всё дело в том, что люди идеализируют любовников и из-за этого на контрасте начинают видеть недостатки в поведении постоянного партнёра. Об измене также иногда говорит обнищание семейного бюджета — мужчина может тратить деньги на любовницу. Алиса Метелина психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин

Один из самых очевидных признаков измены — супруг постоянно берёт с собой телефон в туалет, ванную или другую комнату, хотя раньше этого не делал. Также стоит насторожиться, если человек поставил на мобильное устройство пароль, начал класть гаджет экраном вниз и переводить его в беззвучный режим.

Тем не менее по одному признаку нельзя делать вывод о том, что партнёр ходит «налево».

Супруга стоит подозревать, если вы за короткий промежуток времени — примерно за месяц — обнаружили три косвенных признака адюльтера, — пояснила Метелина.

Распознать измену также можно по глазам. Следует задать партнёру несколько вопросов, на которые он точно даст правдивый ответ. В этот момент нужно проследить, в какую сторону двигаются зрачки. Если при вопросе про измену они будут вести себя по-другому, есть вероятность, что человек вас обманывает.

Однако не нужно слишком сильно увлекаться поисками признаков измены, отметил Денисов-Мельников. Ведь если человек задался целью найти что-то обличающее партнёра, ему обязательно это удастся. Находясь в состоянии повышенной тревожности, люди могут искать поводы для подозрений в абсолютно безобидных вещах, отмечает клинический психолог. Если девушка, к примеру, увидит в истории браузера супруга сайт цветочного магазина, она может убедить себя в том, что партнёр собирается сделать подарок любовнице.

Психолог рекомендовал парам вместо поиска признаков измены заниматься улучшением отношений. Это поможет снизить вероятность адюльтера.