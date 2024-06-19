Изменилось место прощания с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги Прощание с журналистом NEWS.ru Никитой Цицаги пройдет в ЦКБ по делам президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Цицаги

Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги состоится в зале ЦКБ управления делами президента РФ по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25. Мероприятие начнется в 10:00. Аккредитация для прессы не требуется.

Ранее планировалось, что прощание пройдет в зале ЦКБ РЖД имени Семашко. Место изменилось по решению семьи журналиста.

Никита погиб 16 июня в результате атаки украинского беспилотника. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром (ДНР). Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить корреспондента NEWS.ru орденом Мужества. По его словам, Цицаги отдал жизнь за Родину.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что следователи установят всех причастных к смерти Никиты. Представители ведомства назвали случившееся убийством. Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала убийство Цицаги еще одним тяжким преступлением «бандеровского режима». Она пообещала, что виновные в его смерти не уйдут от наказания.

19 июня Международная федерация журналистов выступила с осуждением убийств российских журналистов Никиты Цицаги и Валерия Кожина. Организация призвала провести тщательное расследование гибели сотрудников российских СМИ.

Накануне NEWS.ru опубликовал последний репортаж Цицаги под названием «Птичники в Марьинке». Он был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении, где специальный взвод БПЛА уничтожал технику и живую силу противника. Журналисту удалось пообщаться с бойцами, которые первыми вошли в населенный пункт и дошли до его окраин.