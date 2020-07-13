Изменение климата назвали одним из ключевых факторов безопасности РФ

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Климатические изменения, вызывающие чрезвычайные ситуации, являются одним из ключевых факторов безопасности РФ, рассказал помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин. По его словам, серьёзные негативные последствия опасных гидрометеорологических явлений отрицательно влияют на экономику страны и на условия жизни граждан. По мнению чиновника, необходимо вести учёт изменений климата для обеспечения безопасности РФ в долгосрочной перспективе.

Политик отметил, что данный вопрос рассматривала межведомственная комиссия Совбеза по экологической безопасности. В её состав входят представители всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, передаёт РИА Новости.

Для этих целей <...> требуется повышение эффективности функционирования системы наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических явлений, а также информирования об опасных природных и техногенных явлениях. Для этого необходима модернизация и расширение наземной гидрометеорологической сети, увеличение количественного состава пунктов государственной наблюдательной сети, — заявил Абелин.

Он подчеркнул, что необходимо учитывать географические особенности территорий и плотность пунктов наблюдений. Кроме того необходимо обеспечить профильные ведомства современным оборудованием. Помощник секретаря Совбеза добавил, что перечисленные меры повысят точность и оперативность прогнозов, улучшат информирование об опасных явлениях природы и сократят ущерб, причиняемый погодозависимым секторам экономики РФ и гражданам страны.

С конца мая 2020 года несколько крупных ЧП случилось с участием российской компании «Норникель». Сначала на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Очередное ЧП с загрязнением почв, связанное с «Норникелем», произошло в Красноярском крае в июле 2020 года. На этот раз на полуострове Таймыр в грунт попало около 44,5 тонны авиационного керосина при его перекачке из баржи. Авария случилась у посёлка Тухард из-за разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз».

Как сообщили в пресс-службе «Норникеля», разгерметизация продолжалась около 15 минут. Ранее пресс-служба «Норильсктрансгаза» заявила о разливе до 20 тонн топлива. Там также говорили, что угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке керосина приостановлены, принимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого. В свою очередь пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что авиационное топливо, разлившееся вследствие разгерметизации трубопровода при перекачке, попало в два водоёма, сообщили в экстренных службах региона. На данный момент место разлива локализовано. Чтобы не допустить попадания топлива в реку Большая Хета, в месте происшествия установлены семь линий боновых заграждений на протяжении 550 метров, загрязнённый грунт обработали 740 кг сорбента.