«Избыток»: Онищенко рассказал о вреде коротких рабочих дней

https://static.news.ru/photo/06d9dc10-7a67-11eb-8b13-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказался о коротких рабочих неделях весной. По его словам, они негативно влияют на экономику и на её восстановление.

Ощущается очевидный избыток нерабочих дней. Это отнюдь не способствует интенсивному развитию экономики даже в тех отраслях, которые на неё не влияют, — сказал Онищенко.

Он добавил, что если праздничные дни будут сокращены, то потери будут незначительными. Зампред комитета Госдумы уточнил, что раньше люди отдыхали меньше во время праздников, однако теперь же все привыкли, что выходных дней весной достаточно много.

Но ко всему можно привыкнуть, — подметил Онищенко.

Депутат добавил, что в продолжительные новогодние праздники люди употребляют больше алкоголя, что не способствует сохранению здоровья населения страны. Та же самая тенденция отмечается и во время весенних праздников. Бывший главный санитарный врач РФ напомнил, что в советские годы люди отдыхали в Новый год только 1 января и в мае отдыхали 1–2 числа, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что в некоторых профессиях рост и вес имеют значение, но устанавливать определённые границы неприемлемо с точки зрения прав человека.

Онищенко назвал вопрос избыточного веса очень важным, Он считает, что правильно было бы не устанавливать конкретную норму, а рекомендовать человеку придерживаться веса, который соответствует физическому складу человека.