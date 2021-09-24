Избивший медика муж пациентки-мусульманки отказался извиняться

Уроженец Таджикистана Бахриддин Азимов, избивший медика после того, как тот осмотрел его жену отказывается извиняться. Мужчина убеждён, что врач сделал девушке комплимент и пошутил над исламской одеждой.

Инцидент произошёл накануне в частной клинике «А-мед», куда пришла женщина в закрытой одежде. После осмотра в кабинет ворвался её муж и избил врача, перед этим спросив, любит ли тот «смотреть на женские животики».

Не готов извиниться, потому что убеждён в том, что врач сделал моей супруге комплимент во время осмотра, а это не поддаётся моему пониманию, — рассказал задержанный на видео.

Он добавил, что врач, якобы, во время осмотра спросил у жены, зачем она носит «мешки» на себе, видимо, подразумевая традиционную исламскую одежду. В свою очередь, врач отметил, что ему и ранее приходилось осматривать мусульман, но таких проблем не возникало.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что двое мужчин напали на подростков 14 и 17 лет у московского торгового центра «Авиапарк». Младший ребёнок получил ушибы лица, а старший — закрытую черепно-мозговую травму и, вероятно, перелом челюсти. По подозрению в нападении полиция задержала двоих уроженцев Узбекистана, на них заведено уголовное дело.