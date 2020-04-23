«Избежал страшного»: ресторатор рассказал, как вылечился от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ba09a4e8-8542-11ea-8334-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sorkinofficial

Известный столичный ресторатор Александр Соркин переболел коронавирусом. По его признанию, болезнь оказалась опаснее, чем он думал. Выкарабкаться ему помогли врачи подмосковной больницы в Одинцово.

Бизнесмен рассказал, что был одним из первых заболевших в России. Он заразился в начале марта во французском Куршевеле. Вернувшись в РФ, он почувствовал себя плохо.

13 марта поднялась температура — 37,3-37,5. Сперва паники не было, но через два-три дня я понял, что что-то не то, — поделился он в интервью «360».

Через пару дней Соркин сделал компьютерную томографию лёгких, а когда пришёл за результатом, врач округлил глаза и сказал срочно ложиться в больницу.

Если честно, я несказанно рад, что туда попал. Кроме того, в тот момент, когда я туда попал, она не была перегружена. Благодаря всему этому я избежал самых страшных вещей, — признался предприниматель.

Он отметил, что врачи были очень внимательны к заболевшим и приходили по четыре раза в день. Сейчас у них нет такой возможности, ведь медучреждения перегружены.

Я на связи с врачом, мне дают рекомендации уже дома, и он крайне загружен, просто падает с ног, — пояснил он.

Соркин уверен, что заражение коронавирусом гораздо опаснее, чем многие себе представляют. Кроме того, тезис о том, что COVID-19 болеют люди с хроническими заболеваниями, по его мнению, весьма спорный. Теперь ресторатор хочет сдать плазму для лечения более тяжёлых пациентов.

За последние сутки в РФ скончались 42 человека, заражённых COVID-19. Общее число жертв инфекции составляет 555 человек. Всего выявлено 62,7 тысячи случаев заболевания, из которых за последние сутки — 4,7 тысячи, из них почти 2 тысячи подтвердили в Москве. Выздоровели около 4,9 тысячи граждан, писал NEWS.ru.