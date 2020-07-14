Из-за шторма в Анапе запретили посещать пляжи

https://static.news.ru/photo/733dcf32-c5e6-11ea-a8c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анапское Черноморье/vk.com

В Анапе отдыхающим запретили находиться на пляжах и купаться в море из-за резкого ухудшения погодных условий. По данным городской администрации, на курортах ожидается сильный шторм и мощное донное течение.

Как пишут «Кубанские новости», Управление гражданской обороны и защиты населения предупредило жителей о надвигающейся непогоде и попросило не подвергать свою жизнь неоправданному риску.

В ближайшее время на Черноморском побережье ожидается дождь и гроза, возможен ливень. При этом будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, а температура воздуха составит 30 градусов тепла.

Накануне похожее штормовое предупреждении поступило всем отдыхающим на побережье в Сочи. Сотрудники регионального управления МЧС России призвали местных жителей и туристов избегать прогулок у водоемов и купания в море. Синоптики сообщили, что погода будет неблагоприятной до конца вторника, 14 июля. Порывы ветра местами составят 20–22 метра в секунду. Спасатели предупредили о возможном подъёме уровня воды в реках. Очевидцам удалось снять на видео как в море в районе Сочи образовался смерч, писал NEWS.ru.