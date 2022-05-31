Из света в тень: почему самозанятые разочаровываются в своем статусе Официально работать на себя — звучит привлекательно, но на деле всё оказалось иначе, чем в теории

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Общий доход самозанятых москвичей достиг почти 400 млрд рублей за три года — такие данные обнародовали столичные власти. Однако это не повод для оптимизма, утверждают опрошенные NEWS.ru эксперты. Экономисты полагают, что уже в ближайшее время россияне будут расставаться с приобретенным ранее статусом самозанятых. Дело в том, что минусы этой системы подчас перевешивают потенциальные плюсы. В частности, работающие на себя не могут мечтать о трудовом стаже, больничных листах и декретных выплатах. Кроме того, бюджет получает от этой категории работающих гораздо меньше отчислений, нежели от работающих по договору. Для депрессивных регионов рост числа самозанятых, как ни парадоксально звучит, становится проблемой.

Ни декрета, ни пенсии

Наталья из Нижнего Новгорода — преподаватель иностранных языков. Несколько лет назад она занялась репетиторством. Сначала, как это часто бывает, полностью работала в тени, но затем решила легализовать свою деятельность.

Пожалуй, я была в числе первых, кто зарегистрировался в качестве самозанятого. Решила, что мне так будет спокойнее — не надо скрываться и опасаться возможных проблем с налоговой службой. Было довольно удобно — все процедуры проводились онлайн, легко платить налоги, — рассказала NEWS.ru девушка.

Однако сейчас ее мнение кардинально поменялось. Наталья ждет ребенка. Во время беременности она и обнаружила, что на декретные выплаты претендовать не может, таковые самозанятым не положены.

Получается, что особого смысла становиться самозанятым, в общем-то, и нет: налоги платишь такие же, как и индивидуальный предприниматель, но многих социальных льгот и преференций полностью лишен. Если честно, то я подумываю отказаться от этого статуса и продолжить работу, как раньше, — призналась собеседница издания.

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Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с NEWS.ru подтвердил: статус самозанятого действительно чреват целым рядом ограничений. Так, работающие по данной системе россияне не могут рассчитывать как на декретные выплаты, так и на накопление пенсионного стажа — он не идет вообще.

Конечно, можно прийти в Пенсионный фонд, заключить с ним напрямую договор и самостоятельно производить выплаты, на сегодняшний день это порядка 30 тысяч в год. Но тогда с тем же успехом можно становиться ИП, — пояснил Сафонов.

Также, продолжил он, у самозанятых нет социального страхования: в том случае, если обладатель такого статуса заболеет или получит травму, то претендовать на страховые возмещения он не вправе. Больничные, в том числе по уходу за детьми, не оплачиваются. Самозанятым полагается только медицинское страхование, однако это слабое утешение. Согласно российскому законодательству таковое положено и неработающим гражданам.

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, прогнозируют, что в ближайшее время процесс может пойти по двум направлениям. С одной стороны, рядовые граждане начнут массово разочаровываться в данном экономическом институте. С другой — этот статус продолжат активно эксплуатировать крупные игроки. Например, не секрет, что сегодня в качестве самозанятых начали регистрироваться россияне, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, чьи обороты в реальности исчисляются миллионами рублей. Правда, из теневого сектора они, как правило, предпочитают, выходить лишь отчасти, для создания видимости «белого» бизнеса.

Больше минусов

У проблемы есть и другая сторона. Службы занятости в регионах, как говорят эксперты, начали массово агитировать безработных оформляться в качестве самозанятых.

Это явление очень распространено, — подтверждает Александр Сафонов. — Логика тут понятна: биржи труда снимают с учета, если у человека есть такой статус. Но ведь статус не дает автоматически дохода. С тем же успехом можно оформить и ООО, только что дальше? В итоге часть самозанятых оказались и без доходов, и без пособий.

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Константин из Московской области подтвердил NEWS.ru, что работники службы занятости предлагали ему оформиться в качестве самозанятого.

Мне говорили, что этот статус открывает новые возможности. Но какие возможности, если у меня нет своего дела? Знаю, что несколько моих знакомых, оставшихся без работы, получили этот статус. Правда, жизнь их никак к лучшему не поменялась, миллионы грести лопатой они не стали, — рассказал мужчина.

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, дискуссия о неэффективности института самозанятых стартовала на фоне фискальных послаблений со стороны государства. На фоне геополитической напряженности, санкционного давления и снижения уровня жизни чиновники, похоже, решили снизить контроль за доходами населения.

Мотивация становиться самозанятым только одна — чтобы работать и не прятаться от государства. Это довольно эффективный инструмент в нынешних обстоятельствах. Но он эффективен для решения конкретных задач, — указал Журавлёв.

В то же время эксперт усомнился, что россияне начнут массово отказываться от статуса самозанятых, поскольку исторический опыт показывает — экономические послабления никогда долго не длятся.

Фискальный контроль никуда не уйдет, на это надеяться не стоит. Если бы люди верили, что лафа надолго, то самозанятых не было бы вообще, — заключил собеседник издания.

Институт самозанятых решает абсолютно понятную задачу: он позволяет реализовывать современные формы занятости вне «серой зоны», соглашается директор Института прикладных политических исследований ВШЭ Валерия Касамара.

По ее мнению, ярким маркером востребованности института служит динамика прироста числа самозанятых, и она позитивна: по последним данным, число самозанятых превысило 4,2 млн. Касамара полагает, что следующим этапом развития самозанятости станет её адаптация к существующим реалиям — необходимость социального обеспечения, медицинского и пенсионного обслуживания.

Для граждан самозанятость привлекательна своей налоговой «дешевизной» и в ближайшие годы будет базироваться на этом, остальное воспринимается как дополнительные расходы, которые могут стать фактором ухода в тень, — отметила Касамара.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, не все разделяют эту точку зрения. Дело в том, что бурное развитие до последнего времени данного института породило риски для всех государственных фондов: Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. Связано это с тем, что отчисления самозанятых в фонды в разы меньше таковых у работающих по договорам сотрудников. По словам Александра Сафонова из Финуниверситета, это становится серьезной проблемой для депрессивных регионов, ведь НДФЛ там является основным источником доходов.

Эксперты полагают, что режим самозанятости неизбежно будет терять свою привлекательность. Для современного поколения это вряд ли приемлемая форма занятости, говорят экономисты. Поэтому государство должно думать, как быть дальше, как развивать и трансформировать эту систему. Некоторые также уверены, что нужен жесткий контроль за работодателями, которые эксплуатируют этот статус, девальвируя его ключевую идею.