Победительницей 72-го конкурса «Мисс Вселенная — 2023» стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Что еще известно, кто принимал участие от России?
Финал проходил в Сальвадоре. Второе место заняла мисс Таиланд Антония Порсильд, третье — мисс Австралия Морайя Вилсон.
Участие в конкурсе принимали 84 девушки, победившие в национальных конкурсах красоты.
Что известно о победительнице конкурса
23-летняя Шейннис Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и Центральной Америки, выигравшей конкурс «Мисс Вселенная». Она родилась и выросла в столице страны, городе Манагуа.
Паласиос несколько раз выступала в подобных мероприятиях. В 2021 году она ездила от страны на конкурс «Мисс Мира» и вошла в список из сорока лучших участниц.
Девушка окончила Центральноамериканский университет по специальности «Массовые коммуникации», играла за университетскую команду по волейболу. Она работает телеведущей и моделью. Паласиос рассказывала, что больше всего ей нравится снимать, редактировать и продюсировать видео.
Кроме того, она гордится тем, что смогла доучиться и получить диплом. Паласиос признавалась, что во время учебы у нее начались сильные панические атаки, но она сумела справиться. Девушка получила научную степень в области массовых коммуникаций в Центральноамериканском университете и решила помогать другим женщинам, которые сталкиваются с проблемами из-за ментального здоровья, запустив проект «Пойми свой разум».
На вопрос о том, с кем она хотела бы провести день, победительница назвала британскую феминистку и философа XVIII века Мэри Уолстонкрафт, которая «разрушала границы дозволенного и предоставила возможности многим женщинам».
Кто участвовал в конкурсе от России
Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2023» представляла 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она фотомодель и певица, обладательница титула «Мисс Россия —2023». Также Голубева принимала участие в десятом сезоне проекта «Голос» в 2021 году, но не прошла дальше слепых прослушиваний.
Девушка родом из многодетной семьи, она старшая из четверых детей. Сейчас Голубева учится на пятом курсе в Российской таможенной академии и получает второе образование по эстрадно-джазовому вокалу на кафедре Ларисы Долиной в МГИК.
Россиянка рассказывала, что готовилась к участию в беспрецедентных условиях.
«Я занималась дефиле по четыре часа в день, обучалась с репетиторами иностранным языкам — английскому и итальянскому, проходила дополнительные курсы по макияжу и прическам, чтобы выглядеть на все сто», — делилась она.
Голубева выбыла из конкурса, не попав в двадцатку финалисток, куда прошли в том числе трансгендерная женщина из Португалии и модель плюс-сайз из Непала.
В финальную двадцатку конкурса вошли представительницы США, ЮАР, Португалии, Пакистана, Непала, Намибии, Ямайки, Индии, Чили и Камеруна. В топ-10 оказались участницы из Венесуэлы, Испании, Филиппин, Перу и Сальвадора. В топ-5 попали девушки из Пуэрто-Рико и Колумбии.
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