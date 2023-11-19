Итоги конкурса «Мисс Вселенная — 2023»: кто победил, что с участницей из РФ На конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Никарагуа

Фото: Camilo Freedman/dpa/Global Look Press

Шейннис Паласиос

Победительницей 72-го конкурса «Мисс Вселенная — 2023» стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Что еще известно, кто принимал участие от России?

Финал проходил в Сальвадоре. Второе место заняла мисс Таиланд Антония Порсильд, третье — мисс Австралия Морайя Вилсон.

Участие в конкурсе принимали 84 девушки, победившие в национальных конкурсах красоты.

Что известно о победительнице конкурса

23-летняя Шейннис Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и Центральной Америки, выигравшей конкурс «Мисс Вселенная». Она родилась и выросла в столице страны, городе Манагуа.

Паласиос несколько раз выступала в подобных мероприятиях. В 2021 году она ездила от страны на конкурс «Мисс Мира» и вошла в список из сорока лучших участниц.

Девушка окончила Центральноамериканский университет по специальности «Массовые коммуникации», играла за университетскую команду по волейболу. Она работает телеведущей и моделью. Паласиос рассказывала, что больше всего ей нравится снимать, редактировать и продюсировать видео.

Фото: Camilo Freedman/dpa/Global Look Press Конкурс «Мисс Вселенная — 2023»

Кроме того, она гордится тем, что смогла доучиться и получить диплом. Паласиос признавалась, что во время учебы у нее начались сильные панические атаки, но она сумела справиться. Девушка получила научную степень в области массовых коммуникаций в Центральноамериканском университете и решила помогать другим женщинам, которые сталкиваются с проблемами из-за ментального здоровья, запустив проект «Пойми свой разум».

На вопрос о том, с кем она хотела бы провести день, победительница назвала британскую феминистку и философа XVIII века Мэри Уолстонкрафт, которая «разрушала границы дозволенного и предоставила возможности многим женщинам».

Кто участвовал в конкурсе от России

Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2023» представляла 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она фотомодель и певица, обладательница титула «Мисс Россия —2023». Также Голубева принимала участие в десятом сезоне проекта «Голос» в 2021 году, но не прошла дальше слепых прослушиваний.

Девушка родом из многодетной семьи, она старшая из четверых детей. Сейчас Голубева учится на пятом курсе в Российской таможенной академии и получает второе образование по эстрадно-джазовому вокалу на кафедре Ларисы Долиной в МГИК.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Обладательница титула «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева

Россиянка рассказывала, что готовилась к участию в беспрецедентных условиях.

«Я занималась дефиле по четыре часа в день, обучалась с репетиторами иностранным языкам — английскому и итальянскому, проходила дополнительные курсы по макияжу и прическам, чтобы выглядеть на все сто», — делилась она.

Голубева выбыла из конкурса, не попав в двадцатку финалисток, куда прошли в том числе трансгендерная женщина из Португалии и модель плюс-сайз из Непала.

В финальную двадцатку конкурса вошли представительницы США, ЮАР, Португалии, Пакистана, Непала, Намибии, Ямайки, Индии, Чили и Камеруна. В топ-10 оказались участницы из Венесуэлы, Испании, Филиппин, Перу и Сальвадора. В топ-5 попали девушки из Пуэрто-Рико и Колумбии.

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