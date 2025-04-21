Итальянскую НПО признали нежелательной в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Деятельность итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia признана нежелательной в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Там отметили, что она была создана живущими в Италии гражданами РФ зимой 2021 года.

Участники НПО регулярно проводят публичные мероприятия в поддержку ужесточения антироссийских санкций. На русофобских митингах активисты собирают деньги для вооруженных формирований Украины, а в социальных сетях оправдывают террористические атаки на нашу страну, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство юстиции России добавило три фонда британского певца Элтона Джона в перечень нежелательных организаций. Речь, в частности, идет о двух филиалах Elton John AIDS Foundation («Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом»). Также в перечень включена британская организация Justice for Journalists Foundation (фонд «Справедливость для журналистов»). Причины такого решения не уточняются.

До этого Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий. Отмечалось, что участники организации эксплуатируют тему российских островов Кунашир и Итуруп, а также группу островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют северными территориями и публично заявляют о непризнании юрисдикции России над ними.