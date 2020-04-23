IT-специалисты предупредили о мошенниках на «коронавирусных» сайтах

https://static.news.ru/photo/4c94c14c-8545-11ea-8ec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно две трети сайтов в российском сегменте Интернета, посвящённых пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть мошенническими. Такие подозрения озвучил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, под подозрением — около 70% ресурсов, которые эксплуатируют текущую новостную повестку, передаёт ТАСС.

Злоумышленники пользуются высоким спросом на средства индивидуальной защиты и регистрируют фальшивые интернет-магазины, где по предоплате предлагают приобрести такие товары. Однако, получив деньги, они перестают выходить на связь, предупредил Голованов.

Помимо этого, появляются и сайты фейковых общественных организаций, которые обещают социальные выплаты гражданам. Чтобы получить деньги, пользователя просят перевести небольшую сумму под видом комиссии за обработку платежа. В результате деньги уходят злоумышленникам.

С введением в ряде городов пропускной системы для передвижения появились также предложения оформить разрешение или справку о необходимости непрерывной работы за вознаграждение. Однако всё это — мошеннические схемы, напомнил эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, в период действия режима самоизоляции рост активности мошенников, которые пытаются похитить средства россиян, зафиксировали и крупные банки страны.