IT-эксперт заявил об отсутствии у СДЭК боеготовности к атаке хакеров IT-эксперт Масалович: СДЭК пропустил атаку хакеров низкого класса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Логистическая компания СДЭК, которая подверглась атаке проукраинских хакеров из группировки Head Mare, продемонстрировала отсутствие боеготовности, заявил в беседе с «360» IT-специалист по информационной безопасности и конкурентной разведке Андрей Масалович. Он добавил, что злоумышленники использовали простейший шифровальщик, что говорит о низком классе нападавших.

Сейчас видим — это результат неготовности и отсутствия боеготовности. И отсутствие, скажем так, тренингов или этих пентестов, то есть они не готовились, не проигрывали возможность атаки, — уточнил специалист.

По словам Масаловича, произошедшее со СДЭК должно стать уроком для 10 тысяч крупных российских компаний. Сейчас фирмы должны разработать план по усилению защиты. IT-специалист также напомнил, что украинские хакеры на отраслевом рынке находятся на уровне «чуть выше плинтуса». Он обратил внимание, что во время столкновения представителей России и Украины, первые выходили победителями примерно в 100% случаев.

Сайт компании СДЭК ранее объявил о частичном возобновлении работы после технического сбоя. Представители организации предупредили клиентов, что продолжат восстанавливать функции портала.